Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Police Constable Exam: परीक्षार्थियों के लिए राहत की खबर, रेलवे ने चलाई 13 परीक्षा स्पेशल ट्रेनें

Exam Special Train: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 के परीक्षार्थियों के लिए राहत की खबर है। प्रदेश में 13 परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलाई है।

जयपुर

Anil Prajapat

Sep 13, 2025

Exam special train
Exam special train

जयपुर। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 के परीक्षार्थियों के लिए राहत की खबर है। रेलवे ने खातीपुरा, सांगानेर, दुर्गापुरा, सवाईमाधोपुर, बांदीकुई, नागौर समेत कई शहरों के बीच परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। इससे परीक्षार्थियों को आवागमन में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, 13 सितंबर को परीक्षा स्पेशल ट्रेन भगत की कोठी (जोधपुर)-खातीपुरा (जयपुर)-भगत की कोठी (जोधपुर), हिसार-खातीपुरा (जयपुर), रेवाड़ी-जयपुर, भगत की कोठी (जोधपुर)-दुर्गापुरा, नागौर-खातीपुरा (जयपुर), नागौर-सांगानेर, बांदीकुई-जयपुर, जयपुर-सवाईमाधोपुर, श्रीगंगानगर-खातीपुरा (जयपुर), 13 और 14 सितंबर को सवाईमाधोपुर-जयपुर, जयपुर-रेवाड़ी, जयपुर-बांदीकुई, बीकानेर-चूरू परीक्षा स्पेशल ट्रेन संचालित होगी।

वहीं 14 सितंबर को सांगानेर-नागौर, खातीपुरा (जयपुर)-श्रीगंगानगर, खातीपुरा (जयपुर)-हिसार ट्रेन संचालित होगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया कि गाड़ी संख्या 04737 (बीकानेर-चूरू परीक्षा स्पेशल) भी चलाई जाएगी। यह ट्रेन 13 और 14 सितंबर को (दो ट्रिप) बीकानेर से शाम 7:05 बजे रवाना होकर रात 10:10 बजे चूरू पहुंचेगी।

ये भी पढ़ें

आस्था की उड़ान पर ब्रेक, नियमों के फेर में फंसी खाटूश्यामजी-सालासर हेलीकॉप्टर सेवा
सीकर
Helicopter-Service

बीकानेर से चूरू के लिए भी ट्रेन

इसी तरह से गाड़ी संख्या 04738 (चूरू-बीकानेर परीक्षा स्पेशल) ट्रेन 13 और 14 सितंबर को (दो ट्रिप) चूरू से रात 10:45 बजे रवाना होकर प्रातः 01:45 बजे बीकानेर पहुंचेगी। दोनों रेल सेवाएं मार्ग में श्रीडूंगरगढ़ और रतनगढ़ स्टेशनों पर ठहरेंगी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: दिवाली से पहले मिलेगी बड़ी सौगात, राजस्थान में यहां बनेंगी 14 नई सड़कें
अलवर
road-news

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

indian railway

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Sept 2025 06:55 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Police Constable Exam: परीक्षार्थियों के लिए राहत की खबर, रेलवे ने चलाई 13 परीक्षा स्पेशल ट्रेनें

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.