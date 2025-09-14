राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन, परीक्षा केंद्रों पर कड़ी चेकिंग

Police Constable Recruitment Exam : राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के 10,000 पदों के लिए भर्ती परीक्षा 2025 का आज दूसरा दिन है। परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों की कड़ी चेकिंग की गई। पहली पारी में सख्ती इतनी थी जिन परीक्षार्थियों के कपड़ों या पेन में मेटल लगा था। उसे हटाकर ही प्रवेश दिया गया। जयपुर के एक परीक्षा केंद्र पर जींस पहने परीक्षार्थी का बटन काटकर प्रवेश दिया गया। परीक्षार्थी के जूते-चप्पल बाहर खोलने के बाद ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। इस भी दृश्य देखेंगे जब एक मिनट लेट पहुंचे परीक्षार्थी को भी एंट्री नहीं दी गई। परीक्षा की दूसरी पारी का परीक्षा दोपहर 3 बजे शुरू होगी। जिसके लिए अभ्यर्थियों को दोपहर 1 बजे से एंट्री मिलनी शुरू हो जाएगी।
वहीं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 की पहली पारी शनिवार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। दूरसंचार (कांस्टेबल आइटी) के 1469 पदों के लिए इस परीक्षा में कुल 105846 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इनमें से 76,800 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा में 72.57 प्रतिशत अभ्यर्थियों की उपस्थिति रही। प्रदेश के 9 जिलों में 280 केन्द्रों पर परीक्षा हुई। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। प्रत्येक परीक्षा कक्ष में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, जिनकी निगरानी पुलिस मुख्यालय में आइटी प्रशिक्षित अधिकारी लगातार देख रहे थे।
प्रत्येक परीक्षार्थी को तलाशी और बायोमैट्रिक जांच के बाद ही परीक्षा केन्द्र में प्रवेश दिया गया। परीक्षा केन्द्रों पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को निष्प्रभावी करने के लिए जैमर लगाए गए थे। परीक्षा केन्द्र पर ड्यूटी करने वाले स्टाफ को विशेष पहचान पत्र जारी किए गए ताकि किसी अनधिकृत व्यक्ति का प्रवेश रोका जा सके।
शाम को परीक्षा खत्म होने के बाद केन्द्रों के आस-पास, रेलवे स्टेशन और बस स्टैण्ड जाने वाले रास्तों पर जाम लग गया। सीकर रोड से कलक्ट्रेट सर्कल तक आने में लोगों को डेढ़ से दो घंटे लग गए। यही हाल झोटवाड़ा, पानीपेच, बनीपार्क क्षेत्रों में भी रहा।
पेपर हिंदी में आने के कारण कई अभ्यर्थियों को हल करने में परेशानी आई। एक अभ्यर्थी का कहना था कि उसे हिंदी कम आती है, अंग्रेजी पर पकड़ अच्छी है। अगर पेपर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आता तो अच्छा रहता है। हिंदी कम आने की वजह से उसके कई प्रश्न छूट गए।