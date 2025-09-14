राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन, परीक्षा केंद्रों पर कड़ी चेकिंग

Police Constable Recruitment Exam : राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के 10,000 पदों के लिए भर्ती परीक्षा 2025 का आज दूसरा दिन है। परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों की कड़ी चेकिंग की गई। पहली पारी में सख्ती इतनी थी जिन परीक्षार्थियों के कपड़ों या पेन में मेटल लगा था। उसे हटाकर ही प्रवेश दिया गया। जयपुर के एक परीक्षा केंद्र पर जींस पहने परीक्षार्थी का बटन काटकर प्रवेश दिया गया। परीक्षार्थी के जूते-चप्पल बाहर खोलने के बाद ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। इस भी दृश्य देखेंगे जब एक मिनट लेट पहुंचे परीक्षार्थी को भी एंट्री नहीं दी गई। परीक्षा की दूसरी पारी का परीक्षा दोपहर 3 बजे शुरू होगी। जिसके लिए अभ्यर्थियों को दोपहर 1 बजे से एंट्री मिलनी शुरू हो जाएगी।