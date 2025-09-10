Nepal में फंसे भारतीयों की मदद के लिए राजस्थान पुलिस का बड़ा कदम, विशेष सेल की स्थापना

राजस्थान पुलिस की यह पहल मानवीय दृष्टिकोण से एक सराहनीय कदम है। यह दर्शाता है कि राज्य पुलिस न केवल अपनी सीमाओं के भीतर बल्कि आपदा की स्थिति में देश के नागरिकों की मदद के लिए भी प्रतिबद्ध है। पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा ने कहा कि हमारी प्राथमिकता हर उस व्यक्ति तक पहुंचना है जो नेपाल में संकट में है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सेल पूरी तत्परता और संवेदनशीलता के साथ काम करेगी और सुनिश्चित करेगी कि हर संभव सहायता समय पर उपलब्ध हो।