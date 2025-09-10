Nepal में फंसे भारतीयों की मदद के लिए राजस्थान पुलिस का बड़ा कदम, विशेष सेल की स्थापना

Nepal Violence Latest Update: नेपाल में हुए दंगों के बाद फंसे भारतीय नागरिकों की मदद के लिए राजस्थान पुलिस ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। पुलिस मुख्यालय (PHQ) में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, कानून-व्यवस्था कार्यालय के तहत एक विशेष सेल की स्थापना की गई है। यह कदम पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा के निर्देशों पर उठाया गया है, जिसका उद्देश्य नेपाल में फंसे राजस्थान सहित देश के अन्य हिस्सों के लोगों को तत्काल सहायता पहुंचाना है।
यह विशेष सेल 24x7 काम करेगी और लोगों की मदद के लिए एक हेल्पलाइन और एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है। सेल का हेल्पलाइन नंबर 0141-2740832 और 0141-2741807 है। इसके अलावा, आम जनता व्हाट्सएप नंबर 97849-42702 के माध्यम से भी मदद ले सकती है। इन नंबरों पर संपर्क करके, लोग नेपाल में फंसे अपने परिजनों या जान-पहचान वालों के बारे में जानकारी दे सकते हैं या उनकी सुरक्षित वापसी के लिए सहायता मांग सकते हैं।
इस सेल का प्रभार एसपी गोवर्धलाल सोकरिया को सौंपा गया है। उनके नेतृत्व में, तीन पुलिस अधिकारियों की एक टीम को चौबीसों घंटे ड्यूटी पर लगाया गया है, ताकि किसी भी समय आने वाले कॉल या मैसेज का तुरंत जवाब दिया जा सके। यह टीम नेपाल में भारतीय दूतावास और अन्य संबंधित सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करेगी, ताकि फंसे हुए लोगों को यथाशीघ्र आवश्यक मदद मिल सके।
राजस्थान पुलिस की यह पहल मानवीय दृष्टिकोण से एक सराहनीय कदम है। यह दर्शाता है कि राज्य पुलिस न केवल अपनी सीमाओं के भीतर बल्कि आपदा की स्थिति में देश के नागरिकों की मदद के लिए भी प्रतिबद्ध है। पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा ने कहा कि हमारी प्राथमिकता हर उस व्यक्ति तक पहुंचना है जो नेपाल में संकट में है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सेल पूरी तत्परता और संवेदनशीलता के साथ काम करेगी और सुनिश्चित करेगी कि हर संभव सहायता समय पर उपलब्ध हो।