Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Nepal में फंसे भारतीयों की मदद के लिए राजस्थान पुलिस का बड़ा कदम, विशेष सेल की स्थापना

Rajasthan Police Special Sell For Nepal Issue Help: इन नंबरों पर संपर्क करके, लोग नेपाल में फंसे अपने परिजनों या जान-पहचान वालों के बारे में जानकारी दे सकते हैं या उनकी सुरक्षित वापसी के लिए सहायता मांग सकते हैं।

जयपुर

Jayant Sharma

Sep 10, 2025

नेपाल में हिंसा की तस्वीरें और राजस्थान पुलिस के डीजीपी राजीव शर्मा

Nepal Violence Latest Update: नेपाल में हुए दंगों के बाद फंसे भारतीय नागरिकों की मदद के लिए राजस्थान पुलिस ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। पुलिस मुख्यालय (PHQ) में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, कानून-व्यवस्था कार्यालय के तहत एक विशेष सेल की स्थापना की गई है। यह कदम पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा के निर्देशों पर उठाया गया है, जिसका उद्देश्य नेपाल में फंसे राजस्थान सहित देश के अन्य हिस्सों के लोगों को तत्काल सहायता पहुंचाना है।

यह विशेष सेल 24x7 काम करेगी और लोगों की मदद के लिए एक हेल्पलाइन और एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है। सेल का हेल्पलाइन नंबर 0141-2740832 और 0141-2741807 है। इसके अलावा, आम जनता व्हाट्सएप नंबर 97849-42702 के माध्यम से भी मदद ले सकती है। इन नंबरों पर संपर्क करके, लोग नेपाल में फंसे अपने परिजनों या जान-पहचान वालों के बारे में जानकारी दे सकते हैं या उनकी सुरक्षित वापसी के लिए सहायता मांग सकते हैं।

ये भी पढ़ें

एक बुलेट तेरे लिए दूसरी मेरी लिए… आशिक की Love Story में आया खौफनाक ट्विस्ट, जो हुआ वह दिल दहला देगा…
भरतपुर
image

इस सेल का प्रभार एसपी गोवर्धलाल सोकरिया को सौंपा गया है। उनके नेतृत्व में, तीन पुलिस अधिकारियों की एक टीम को चौबीसों घंटे ड्यूटी पर लगाया गया है, ताकि किसी भी समय आने वाले कॉल या मैसेज का तुरंत जवाब दिया जा सके। यह टीम नेपाल में भारतीय दूतावास और अन्य संबंधित सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करेगी, ताकि फंसे हुए लोगों को यथाशीघ्र आवश्यक मदद मिल सके।

राजस्थान पुलिस की यह पहल मानवीय दृष्टिकोण से एक सराहनीय कदम है। यह दर्शाता है कि राज्य पुलिस न केवल अपनी सीमाओं के भीतर बल्कि आपदा की स्थिति में देश के नागरिकों की मदद के लिए भी प्रतिबद्ध है। पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा ने कहा कि हमारी प्राथमिकता हर उस व्यक्ति तक पहुंचना है जो नेपाल में संकट में है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सेल पूरी तत्परता और संवेदनशीलता के साथ काम करेगी और सुनिश्चित करेगी कि हर संभव सहायता समय पर उपलब्ध हो।

ये भी पढ़ें

लाखों रुपए कैश और लाखों के जेवर चोरी कर घर से निकल गई पत्नी, फिर भी पति ने नहीं कराया मुकदमा… जानें पूरा मामला
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Sept 2025 01:46 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Nepal में फंसे भारतीयों की मदद के लिए राजस्थान पुलिस का बड़ा कदम, विशेष सेल की स्थापना

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.