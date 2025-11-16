राजस्थान पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 142 ASP के तबादले, कई को अतिरिक्त प्रभार, देखें पूरी लिस्ट

डीजी स्तर के सीनियर आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया था। हाल ही में पुलिस इंस्पेक्टर्स का भी तबादला किया जा रहा है। प्रदेश को हाल ही में 700 से ज्यादा इंस्पेक्टर मिले हैं। आज जारी हुई पुलिस विभाग की तबादला सूची से पहले देर रात तहसीलदारों की लिस्ट भी जारी गई है। इनमें एपीओ और प्रमोटी अफसरों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है।