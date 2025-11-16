Patrika LogoSwitch to English

राजस्थान पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 142 ASP के तबादले, कई को अतिरिक्त प्रभार, देखें पूरी लिस्ट

Rajasthan Police Transfer 142 ASP: आज जारी हुई पुलिस विभाग की तबादला सूची से पहले देर रात तहसीलदारों की लिस्ट भी जारी गई है। इनमें एपीओ और प्रमोटी अफसरों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है।

जयपुर

image

Jayant Sharma

Nov 16, 2025

ASP Transfer List

Rajasthan Police Transfer 142 ASP: राजस्थान पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। 142 एएसपी का तबादला किया गया है। आज सवेरे तबादला सूची जारी की गई है। लिस्ट में कई ऐसे भी अधिकारी हैं जिन्हें अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। इससे पहले पुलिस विभाग के आला अधकारियों में बड़ा बदलाव किया गया था।

डीजी स्तर के सीनियर आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया था। हाल ही में पुलिस इंस्पेक्टर्स का भी तबादला किया जा रहा है। प्रदेश को हाल ही में 700 से ज्यादा इंस्पेक्टर मिले हैं। आज जारी हुई पुलिस विभाग की तबादला सूची से पहले देर रात तहसीलदारों की लिस्ट भी जारी गई है। इनमें एपीओ और प्रमोटी अफसरों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है।

यहां देखें पूरी लिस्ट

खबर शेयर करें:

