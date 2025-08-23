Rajasthan politics: पूर्व सीएम गहलोत का भाजपा सरकार पर हमला, मंडियों में यूजर चार्ज और आरजीएचएस योजना पर उठाए सवाल

गहलोत ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने हाल ही में एक आदेश निकालकर गैर-अधिसूचित कृषि उपज एवं खाद्य पदार्थों पर प्रति 100 रुपए के लेन-देन पर 50 पैसे यूजर चार्ज लगाने का फैसला किया है। इस आदेश के दायरे में दाल, चावल, आटा, मैदा, सूजी, तिलहन, खाद्य तेल, नमक और ड्राई फ्रूट्स जैसे रोजमर्रा के उपयोग के सामान शामिल कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। इसके विरोध में प्रदेश की 247 खाद्य पदार्थ मंडियां हड़ताल पर हैं, जिससे व्यापारियों को घाटा हो रहा है और आमजन परेशानियों का सामना कर रहे हैं। गहलोत ने सरकार से आग्रह किया कि वह तुरंत व्यापारियों से वार्ता कर समाधान निकाले।