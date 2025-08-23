Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan politics: पूर्व सीएम गहलोत का भाजपा सरकार पर हमला, मंडियों में यूजर चार्ज और आरजीएचएस योजना पर उठाए सवाल

RGHS scheme: राजस्थान की 247 मंडियां हड़ताल पर, खाद्य पदार्थों पर बढ़ा आर्थिक बोझ। 25 अगस्त से निजी अस्पतालों में इलाज बंद होने का खतरा, गहलोत ने सरकार और अस्पतालों से की अपील।

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 23, 2025

Ashok Gehlot
पूर्व सीएम अशोक गहलोत, फोटो- एक्स हैंडल

Congress vs BJP: जयपुर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया के माध्यम से भाजपा सरकार को दो अहम मुद्दों पर घेरा है। उन्होंने मंडी और उपमंडी यार्ड में लगाए गए नए यूजर चार्ज और आरजीएचएस योजना को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए।

गहलोत ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने हाल ही में एक आदेश निकालकर गैर-अधिसूचित कृषि उपज एवं खाद्य पदार्थों पर प्रति 100 रुपए के लेन-देन पर 50 पैसे यूजर चार्ज लगाने का फैसला किया है। इस आदेश के दायरे में दाल, चावल, आटा, मैदा, सूजी, तिलहन, खाद्य तेल, नमक और ड्राई फ्रूट्स जैसे रोजमर्रा के उपयोग के सामान शामिल कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। इसके विरोध में प्रदेश की 247 खाद्य पदार्थ मंडियां हड़ताल पर हैं, जिससे व्यापारियों को घाटा हो रहा है और आमजन परेशानियों का सामना कर रहे हैं। गहलोत ने सरकार से आग्रह किया कि वह तुरंत व्यापारियों से वार्ता कर समाधान निकाले।

इसके साथ ही गहलोत ने राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (RGHS) को लेकर भी सरकार की गंभीरता पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा सरकार को सरकारी कार्मिकों, पेंशनर्स एवं उनके परिजनों की कोई चिंता नहीं है। 25 अगस्त से निजी अस्पतालों द्वारा इस योजना के अंतर्गत इलाज बंद करने की चेतावनी दी गई है, जिससे बड़ी संख्या में मरीजों का उपचार रुक सकता है। गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से आग्रह किया कि वे तुरंत इस विषय पर गंभीर पहल करें और समाधान तलाशें।

ये भी पढ़ें

Border Road: सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण को मिली मंजूरी, सुरक्षा व विकास को मिलेगी मजबूती
जयपुर
Rajasthan marble Industry Big Relief marble royalty reduced CM Bhajanlal gave Approval

गहलोत ने निजी अस्पतालों से भी अपील की कि वे इलाज बंद करने जैसा कठोर कदम न उठाएं और मरीजों की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए सरकार से बातचीत के जरिए रास्ता निकालें। उन्होंने कहा कि सरकार की उदासीनता का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है।

ये भी पढ़ें

OBC Reservation: राजस्थान में ओबीसी आरक्षण पर आयोग हुआ सक्रिय, चुनाव आयोग को लिखा पत्र
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

23 Aug 2025 12:57 pm

Published on:

23 Aug 2025 12:56 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan politics: पूर्व सीएम गहलोत का भाजपा सरकार पर हमला, मंडियों में यूजर चार्ज और आरजीएचएस योजना पर उठाए सवाल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.