Rajasthan Politics : राजस्थान में चुनावों से पहले BJP में हुए शामिल, अब ‘एडजस्ट’ की आस, कई नेता लगा चुके दिल्ली तक दौड़

प्रदेश सरकार के मुखिया के दिल्ली दौरे के बाद इन नेताओं के दिल में उम्मीदें हिलोरें लेने लगी है, क्योंकि जल्द ही राजनीतिक नियुक्तियां होने की चर्चा है। भाजपा में शामिल होने वाले बड़े नेताओं में ज्योति मिर्धा, गौरव वल्लभ, महेंद्र जीत सिंह मालवीया तो ऐसे हैं जिनकी जॉइनिंग बड़े कार्यक्रमों में हुई थी। भाजपा में शामिल होने के लिए आए अन्य दलों के बड़े नेता अपने साथ कई समर्थकों को भी लेकर आए थे। इनमें पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव, खिलाड़ीलाल बैरवा, रिछपाल मिर्धा, विजयपाल मिर्धा, रमेश खींची, आलोक बेनीवाल और गिर्राज सिंह मलिंगा भी शामिल हैं।