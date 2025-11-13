Rajasthan: 1865 करोड़ में बना गिरल थर्मल पावर प्लांट 580 करोड़ में बेचने की तैयारी, जानें क्या है वजह

सूत्रों के मुताबिक, निगम ने आयोग को याचिका वापस लेने के लिए पत्र भेजा है। जबकि इस मामले में 14 नवंबर को जनसुनवाई तय है। अफसर प्रस्ताव में जो कमी है, उसे सुधारने का तर्क दे रहे हैं। ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञों का कहना है कि बिना ईंधन व्यवस्था और वित्तीय प्रबंधन के योजना तैयार करने से सवाल खड़े हो रहे हैं। यह प्लांट बाड़मेर में है और वर्ष 2016 से बंद है।