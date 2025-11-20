Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Good News: एमएसपी पर सोयाबीन, उड़द, मूंग और मूंगफली की रिकॉर्ड स्तर पर खरीद 24 नवंबर से, 3 लाख से ज्यादा किसानों ने कराया पंजीकरण

राजस्थान में समर्थन मूल्य पर मूंग, मूंगफली, सोयाबीन और उड़द की समर्थन मूल्य पर खरीद 24 नवंबर से शुरू होगी।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Nov 20, 2025

मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन की एमएसपी पर खरीद 24 नवंबर से, पत्रिका फोटो

राजस्थान में समर्थन मूल्य पर मूंग, मूंगफली, सोयाबीन और उड़द की समर्थन मूल्य पर खरीद 24 नवंबर से शुरू होगी। भारत सरकार से प्रस्ताव की स्वीकृति मिलने के बाद सीएम भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में फसलों की खरीद की मंजूरी दी है। भारत सरकार के निर्धारित लक्ष्य के अनुसार, मूंग की 3 लाख 5 हजार 750 मीट्रिक टन, उड़द की 1 लाख 68 हजार मीट्रिक टन, मूंगफली की 5 लाख 54 हजार 750 मीट्रिक टन और सोयाबीन की 2 लाख 65 हजार मीट्रिक टन खरीद की जाएगी। सहकारिता विभाग ने फसलों की खरीद को लेकर तैयारी शुरू की है। इसके तहत प्रदेश में लगभग 9 हजार 436 करोड़ रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य से मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन की रिकॉर्ड खरीद सुनिश्चित होगी।

4 फसलों की होगी रिकॉर्ड स्तर पर खरीद

केन्द्र सरकार ने राजस्थान के किसानों के लिए 4 फसलों मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन की रिकॉर्ड स्तर पर खरीद को मंजूरी दी गई है। इसके तहत मूंग 3 लाख 5 हजार 750 मीट्रिक टन, उड़द 1 लाख 68 हजार मीट्रिक टन, मूंगफली 5 लाख 54 हजार 750 मीट्रिक टन तथा सोयाबीन की 2 लाख 65 हजार 750 मीट्रिक टन स्वीकृत पात्र मात्रा है। इनका कुल एमएसपी मूल्य लगभग 9 हजार 436 करोड़ रुपए है।

फसल खरीद के लिए बनाए केंद्र

राजस्थान में फसल खरीद के दौरान किसानों की सुविधा के लिए पूरे प्रदेश में 872 खरीद केंद्र खोले जा रहे हैं। इसमें मूं के लिए 340 केंद्र, मूंगफली के लिए 302, सोयाबीन के लिए 79 और उड़द के लिए 151 खरीद केंद्र खोले जाएंगे।

अब तक इतने पंजीयन

राजस्थान में अब तक मूंग बेचने के लिए 97,392, मूंगफली के लिए 1,87,580, सोयाबीन के लिए 26,143 और उड़द के लिए 1,681 किसानों ने पंजीयन कराया है। कुल मिलाकर, 3 लाख 12 हजार 796 किसान समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचने के लिए पंजीयन करवा चुके हैं।

मूंग का एमएसपी 8,768 रुपए, मूंगफली का 7,263 रुपए

केंद्र सरकार ने मूंग का समर्थन मूल्य 8,768 रुपए, मूंगफली का 7,263 रुपए, उड़द का 7,800 रुपए और सोयाबीन का समर्थन मूल्य 5,328 रुपए प्रति क्विंटल (एफ.ए.क्यू. श्रेणी) घोषित किया है। इसी आधार पर तय केंद्रों पर फसल की खरीद की जाएगी।

बायोमेट्रिक पहचान के माध्यम से खरीद

इस बार समर्थन मूल्य पर खरीद किसानों की आधार आधारित बायोमेट्रिक पहचान के माध्यम से ही की जाएगी। ओटीपी के माध्यम से खरीद की सुविधा इस बार उपलब्ध नहीं होगी। भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, नैफेड और एनसीसीएफ के लिए समर्थन मूल्य पर खरीद 90 दिनों की अवधि में की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Nov 2025 08:29 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Good News: एमएसपी पर सोयाबीन, उड़द, मूंग और मूंगफली की रिकॉर्ड स्तर पर खरीद 24 नवंबर से, 3 लाख से ज्यादा किसानों ने कराया पंजीकरण

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Patrika National Book Fair: पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी की पुस्तकों वैदिक विवाह सूक्त व पुरुष सूक्त पर हुई चर्चा

जयपुर

पीएम किसान योजना: राजस्थान के 68 लाख से अधिक किसानों के खातों में 21वीं किस्त के 1400 करोड़ रुपए ट्रांसफर

PM Kisan Yojana 21st Installment Transfer
जयपुर

100% काम पूरा करने वाले 78 BLO का सम्मान, बाड़मेर से 14, जयपुर, जोधपुर जैसे बडे़ शहर फिसड्डी, लिस्ट देखें

CM Bhajanlal Dungarpur Visit Unique preparations janjatiya gaurav divas will resonate in German Dome
जयपुर

Patrika National Book Fair : ‘किताबें तनाव कम करने का सबसे अच्छा साधन, रोज डायरी लिखने की आदत डालें’

Patrika National Book Fair Jaipur Fifth day Books are the best way to reduce stress
जयपुर

Rajasthan: 15,600 करोड़ रुपए से स्थापित होंगी सोलर और थर्मल पावर परियोजनाएं, इन 2 कॉलेजों के बदलेंगे नाम

Solar Projects in MP
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.