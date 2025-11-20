Good News: एमएसपी पर सोयाबीन, उड़द, मूंग और मूंगफली की रिकॉर्ड स्तर पर खरीद 24 नवंबर से, 3 लाख से ज्यादा किसानों ने कराया पंजीकरण

राजस्थान में समर्थन मूल्य पर मूंग, मूंगफली, सोयाबीन और उड़द की समर्थन मूल्य पर खरीद 24 नवंबर से शुरू होगी। भारत सरकार से प्रस्ताव की स्वीकृति मिलने के बाद सीएम भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में फसलों की खरीद की मंजूरी दी है। भारत सरकार के निर्धारित लक्ष्य के अनुसार, मूंग की 3 लाख 5 हजार 750 मीट्रिक टन, उड़द की 1 लाख 68 हजार मीट्रिक टन, मूंगफली की 5 लाख 54 हजार 750 मीट्रिक टन और सोयाबीन की 2 लाख 65 हजार मीट्रिक टन खरीद की जाएगी। सहकारिता विभाग ने फसलों की खरीद को लेकर तैयारी शुरू की है। इसके तहत प्रदेश में लगभग 9 हजार 436 करोड़ रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य से मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन की रिकॉर्ड खरीद सुनिश्चित होगी।