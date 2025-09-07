Rajasthan Rain Alert : राजस्थान के इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें IMD का ताजा अपडेट

जयपुर। राजस्थान में मानसून सक्रिय रहने से भारी बारिश का दौर जारी है। रविवार को राज्य के जालोर, सिरोही, बाड़मेर, बालोतरा, उदयपुर व आसपास के जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का दौर चला। कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश सांचौर में 8 बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा माउंट आबू में 6 इंच बारिश हुई। शेष कोटा, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में हल्की-मध्यम बारिश का दौर चला।
मौसम केन्द्र के अनुसार भारी बारिश की गतिविधियां बाड़मेर, जालोर व जैसलमेर जिलों में सोमवार को भी जारी रहने की संभावना है । शेष अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह बारिश की गतिविधियों में गिरावट होने की संभावना है। मौसम केन्द्र के अनुसार दक्षिणी राजस्थान के ऊपर बना वेल मार्क लो तीव्र होकर अवदाब में बदल गया है, जो राजस्थान व आसपास के गुजरात के ऊपर बना हुआ है। इसके असर से दक्षिणी राजस्थान में कहीं-कहीं भारी से अत्यंत भारी बारिश दर्ज हुई है।
राजधानी जयपुर में रविवार शाम को अचानक बारिश का दौर शुरू हुआ। करीब 20 मिनट तक शहर के कई इलाकों में तेज बारिश हुई। शहर के जेएलएन मार्ग, मालवीय नगर, वैशाली नगर, सोडाला, अजमेर रोड, एमआई रोड, परकोटा सहित कई इलाकों में जमकर मेघ बरसे। सांगानेर एयरपोर्ट पर नौ मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम केन्द्र के अनुसार आगामी दिनों में जयपुर में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश का दौर चलेगा।
पर्यटन स्थल माउंट आबू आवागमन के एकमात्र मुख्य मार्ग आबू रोड- माउंट आबू मार्ग पर बारिश से तीन जगह सड़क से मलबा खिसकने से सड़क धंस गई। माउंट आबू मार्ग पर सातघूम और उसके आस-पास तीन स्थानों पर खाई की तरफ सड़क धंस गई। जिससे वाहनों का आवागमन प्रभावित हो गया। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर आगामी आदेश तक भारी वाहनों का आवागमन बंद कर दिया। सड़क क्षतिग्रस्त होने से वीकेंड पर माउंट आबू आए पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि छोटे वाहन निकलते रहे।