Rajasthan Rain Alert : राजस्थान के इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें IMD का ताजा अपडेट

पर्यटन स्थल माउंट आबू आवागमन के एकमात्र मुख्य मार्ग आबू रोड- माउंट आबू मार्ग पर बारिश से तीन जगह सड़क से मलबा खिसकने से सड़क धंस गई। माउंट आबू मार्ग पर सातघूम और उसके आस-पास तीन स्थानों पर खाई की तरफ सड़क धंस गई। जिससे वाहनों का आवागमन प्रभावित हो गया। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर आगामी आदेश तक भारी वाहनों का आवागमन बंद कर दिया। सड़क क्षतिग्रस्त होने से वीकेंड पर माउंट आबू आए पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि छोटे वाहन निकलते रहे।