Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Rain Alert : राजस्थान के इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें IMD का ताजा अपडेट

Rajasthan Rain Alert : राजस्थान में मानसून सक्रिय रहने से भारी बारिश का दौर जारी है। रविवार को राज्य के जालोर, सिरोही, बाड़मेर, बालोतरा, उदयपुर व आसपास के जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का दौर चला।

जयपुर

kamlesh sharma

Sep 07, 2025

फोटो पत्रिका

जयपुर। राजस्थान में मानसून सक्रिय रहने से भारी बारिश का दौर जारी है। रविवार को राज्य के जालोर, सिरोही, बाड़मेर, बालोतरा, उदयपुर व आसपास के जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का दौर चला। कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश सांचौर में 8 बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा माउंट आबू में 6 इंच बारिश हुई। शेष कोटा, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में हल्की-मध्यम बारिश का दौर चला।

मौसम केन्द्र के अनुसार भारी बारिश की गतिविधियां बाड़मेर, जालोर व जैसलमेर जिलों में सोमवार को भी जारी रहने की संभावना है । शेष अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह बारिश की गतिविधियों में गिरावट होने की संभावना है। मौसम केन्द्र के अनुसार दक्षिणी राजस्थान के ऊपर बना वेल मार्क लो तीव्र होकर अवदाब में बदल गया है, जो राजस्थान व आसपास के गुजरात के ऊपर बना हुआ है। इसके असर से दक्षिणी राजस्थान में कहीं-कहीं भारी से अत्यंत भारी बारिश दर्ज हुई है।

ये भी पढ़ें

Mount Abu: तेज बारिश का दिखा असर, माउंट आबू मार्ग में सड़क धंसी, खिसका मलबा, बड़े वाहनों का प्रवेश बंद
सिरोही
Mount Abu news

जयपुर में शाम को बरसे मेघ

राजधानी जयपुर में रविवार शाम को अचानक बारिश का दौर शुरू हुआ। करीब 20 मिनट तक शहर के कई इलाकों में तेज बारिश हुई। शहर के जेएलएन मार्ग, मालवीय नगर, वैशाली नगर, सोडाला, अजमेर रोड, एमआई रोड, परकोटा सहित कई इलाकों में जमकर मेघ बरसे। सांगानेर एयरपोर्ट पर नौ मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम केन्द्र के अनुसार आगामी दिनों में जयपुर में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश का दौर चलेगा।

माउंट आबू मार्ग में सड़क धंसी, खिसका मलबा

पर्यटन स्थल माउंट आबू आवागमन के एकमात्र मुख्य मार्ग आबू रोड- माउंट आबू मार्ग पर बारिश से तीन जगह सड़क से मलबा खिसकने से सड़क धंस गई। माउंट आबू मार्ग पर सातघूम और उसके आस-पास तीन स्थानों पर खाई की तरफ सड़क धंस गई। जिससे वाहनों का आवागमन प्रभावित हो गया। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर आगामी आदेश तक भारी वाहनों का आवागमन बंद कर दिया। सड़क क्षतिग्रस्त होने से वीकेंड पर माउंट आबू आए पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि छोटे वाहन निकलते रहे।

ये भी पढ़ें

Monsoon update: 120 मिनट में तांडव मचा सकता है मानसून, तूफानी बारिश-मेघगर्जन-वज्रपात का बड़ा अलर्ट जारी
जयपुर
rain alert

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

07 Sept 2025 09:10 pm

Published on:

07 Sept 2025 08:55 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Rain Alert : राजस्थान के इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें IMD का ताजा अपडेट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट