Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Monsoon update: 120 मिनट में तांडव मचा सकता है मानसून, तूफानी बारिश-मेघगर्जन-वज्रपात का बड़ा अलर्ट जारी

Weather Forecast: मौसम विभाग के अनुसार आगामी दो घंटों के भीतर जयपुर, दौसा, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, टोंक, बीकानेर जिलों और आसपास के क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश और एक-दो दौर भारी बारिश का आ सकता है।

जयपुर

Rakesh Mishra

Sep 07, 2025

rain alert
Play video
Heavy rain alert in Rajasthan. Photo- Patrika

राजस्थान में मानसून का प्रभाव आज भी जारी है, जिससे राज्य के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में भारी बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार, उत्तरी गुजरात और दक्षिण-पश्चिम राजस्थान पर बने डिप्रेशन के कारण भारी वर्षा हो रही है।

नया अलर्ट जारी

इस बीच मौसम विभाग ने नया अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार आगामी दो घंटों के भीतर जयपुर, दौसा, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, टोंक, बीकानेर जिलों और आसपास के क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश और एक-दो दौर भारी बारिश का आ सकता है। इस दौरान आकाशीय बिजली और तेज सतही हवा की भी चेतावनी जारी की गई है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है। विभाग ने इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

ये भी पढ़ें

7 September Alert: आज कहर बनकर टूट सकता है मानसून, 4 जिलों में Red, 8 में Orange और 2 में Yellow अलर्ट जारी
जयपुर
IMD rain alert

यहां येलो अलर्ट जारी

इसी तरह नागौर, सीकर, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, झुंझुनूं, चूरू, सीकर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही, राजसमंद जिलों और आस-पास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।

नदी-नाले उफान पर

वहीं पाली के भाद्राजून में शनिवार देर रात से रविवार तक हुई बारिश ने क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित कर दिया। कई जगहों पर नदी-नाले उफान पर रहे। जिससे कई स्थानों पर मुख्य मार्ग बाधित हो गए। कुलथाना स्थित सुकड़ी नदी रविवार को पुलिया से करीब दो फीट ऊपर बहती नजर आई। वहीं, गुड़ारामा खेरवा नाला भी तेज धारा में बहने लगा, जिससे आसपास के गांवों में दहशत का माहौल है।

यह वीडियो भी देखें

जालोर-भाद्राजून-पाली-जोधपुर मार्ग पर सुरक्षा की दृष्टि से यातायात पूरी तरह बंद कर दिया गया। प्रशासन ने एहतियातन लोगों को नदी-नालों के पास जाने से मना किया है। ग्रामीणों को वैकल्पिक मार्ग से आवागमन करना पड़ रहा है। हालात को देखते हुए सुकड़ी नदी पर एक ओर जैतपुर थाना और दूसरी ओर भाद्राजून थाना के पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिसकर्मी लगातार निगरानी कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें

Jawai Dam: बांध के गेट खुलते ही जवाई ने दिखाया प्रचंड रूप, पुल टूटा, नदी किनारे बसे लोगों को हटाया
जालोर
strong flow in Jawai River

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

07 Sept 2025 06:38 pm

Published on:

07 Sept 2025 06:37 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Monsoon update: 120 मिनट में तांडव मचा सकता है मानसून, तूफानी बारिश-मेघगर्जन-वज्रपात का बड़ा अलर्ट जारी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट