Monsoon update: 120 मिनट में तांडव मचा सकता है मानसून, तूफानी बारिश-मेघगर्जन-वज्रपात का बड़ा अलर्ट जारी

इस बीच मौसम विभाग ने नया अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार आगामी दो घंटों के भीतर जयपुर, दौसा, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, टोंक, बीकानेर जिलों और आसपास के क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश और एक-दो दौर भारी बारिश का आ सकता है। इस दौरान आकाशीय बिजली और तेज सतही हवा की भी चेतावनी जारी की गई है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है। विभाग ने इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।