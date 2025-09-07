Monsoon update: 120 मिनट में तांडव मचा सकता है मानसून, तूफानी बारिश-मेघगर्जन-वज्रपात का बड़ा अलर्ट जारी

राजस्थान में मानसून का प्रभाव आज भी जारी है, जिससे राज्य के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में भारी बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार, उत्तरी गुजरात और दक्षिण-पश्चिम राजस्थान पर बने डिप्रेशन के कारण भारी वर्षा हो रही है।
इस बीच मौसम विभाग ने नया अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार आगामी दो घंटों के भीतर जयपुर, दौसा, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, टोंक, बीकानेर जिलों और आसपास के क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश और एक-दो दौर भारी बारिश का आ सकता है। इस दौरान आकाशीय बिजली और तेज सतही हवा की भी चेतावनी जारी की गई है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है। विभाग ने इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
इसी तरह नागौर, सीकर, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, झुंझुनूं, चूरू, सीकर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही, राजसमंद जिलों और आस-पास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।
वहीं पाली के भाद्राजून में शनिवार देर रात से रविवार तक हुई बारिश ने क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित कर दिया। कई जगहों पर नदी-नाले उफान पर रहे। जिससे कई स्थानों पर मुख्य मार्ग बाधित हो गए। कुलथाना स्थित सुकड़ी नदी रविवार को पुलिया से करीब दो फीट ऊपर बहती नजर आई। वहीं, गुड़ारामा खेरवा नाला भी तेज धारा में बहने लगा, जिससे आसपास के गांवों में दहशत का माहौल है।
जालोर-भाद्राजून-पाली-जोधपुर मार्ग पर सुरक्षा की दृष्टि से यातायात पूरी तरह बंद कर दिया गया। प्रशासन ने एहतियातन लोगों को नदी-नालों के पास जाने से मना किया है। ग्रामीणों को वैकल्पिक मार्ग से आवागमन करना पड़ रहा है। हालात को देखते हुए सुकड़ी नदी पर एक ओर जैतपुर थाना और दूसरी ओर भाद्राजून थाना के पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिसकर्मी लगातार निगरानी कर रहे हैं।