Rajasthan Rain: मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार, 18 जिलों में एक साथ बारिश का अलर्ट, 3 घंटे के अंदर मूसलाधार बारिश की संभावना

Rajasthan Rain: जयपुर। राजस्थान के अंदर बारिश का दौर लगतार जारी है, पिछले 2-3 दिनों से बारिश में हल्की कमी देखने को मिली थी। लेकिन एक बार फिर मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने एक साथ 18 जिलों में बारिश की तात्कालिक चेतावनी जारी की है। विभाग का अनुमान है कि इन जिलों में 3 घंटे के अंदर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज हो सकती है। कुछ जगहों पर अति भारी बारिश होने की संभावना है।
दरअसल मौसम विभाग ने जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झुंझुनूं, सीकर, अजमेर और भीलवाड़ा जिलों में एक साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक, बारिश के दौरान आकाशीय बिजली भी गिरने की संभावना है। हवा की रफ्तार 20-30 किलोमीटर प्रतिघंटा हो सकती है। मौसम विभाग ने इस दौरान लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है।
मौसम विभाग ने 28 अगस्त के लिए पहले ही बताया था कि राज्य के दक्षिणी भागों में कुछ जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में 29-30 अगस्त से बारिश में और बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने बताया कि उड़ीसा तट से सटे बंगाल की खाड़ी में एक स्पष्ट कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, ट्रफ लाइन बीकानेर, मध्यप्रदेश और छत्तीशगढ़ होते हुए वेलमार्क लो-प्रेशर एरिया से जुड़ी हुई है।
पिछले 24 घंटे के मौसम अपडेट की बात करें तो पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के ज्यातार इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज हुई है। मध्य प्रदेश से सटे जिलों में सबसे अधिक बारिश हुई है। वही डूंगरपुर जिले के वेजा में अधिकतम 90 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पूर्वी राजस्थान में बारिश का दौर अधिक सक्रिय रहा।