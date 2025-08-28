Rajasthan Rain: मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार, 18 जिलों में एक साथ बारिश का अलर्ट, 3 घंटे के अंदर मूसलाधार बारिश की संभावना

मौसम विभाग ने 28 अगस्त के लिए पहले ही बताया था कि राज्य के दक्षिणी भागों में कुछ जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में 29-30 अगस्त से बारिश में और बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने बताया कि उड़ीसा तट से सटे बंगाल की खाड़ी में एक स्पष्ट कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, ट्रफ लाइन बीकानेर, मध्यप्रदेश और छत्तीशगढ़ होते हुए वेलमार्क लो-प्रेशर एरिया से जुड़ी हुई है।