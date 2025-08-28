Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Rajasthan Rain: मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार, 18 जिलों में एक साथ बारिश का अलर्ट, 3 घंटे के अंदर मूसलाधार बारिश की संभावना

Rajasthan Rain: राजधानी जयपुर में एक बार फिर तेज बारिश शुरू हो गई है, इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के 18 जिलों में एक साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में 3 घंटे के अंदर तेज बारिश होने की संभावना है।

जयपुर

Kamal Mishra

Aug 28, 2025

Heavy Rain Alert
राजस्थान के 18 जिलों में बारिश का अलर्ट (फोटो-पत्रिका)

Rajasthan Rain: जयपुर। राजस्थान के अंदर बारिश का दौर लगतार जारी है, पिछले 2-3 दिनों से बारिश में हल्की कमी देखने को मिली थी। लेकिन एक बार फिर मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने एक साथ 18 जिलों में बारिश की तात्कालिक चेतावनी जारी की है। विभाग का अनुमान है कि इन जिलों में 3 घंटे के अंदर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज हो सकती है। कुछ जगहों पर अति भारी बारिश होने की संभावना है।

दरअसल मौसम विभाग ने जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झुंझुनूं, सीकर, अजमेर और भीलवाड़ा जिलों में एक साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक, बारिश के दौरान आकाशीय बिजली भी गिरने की संभावना है। हवा की रफ्तार 20-30 किलोमीटर प्रतिघंटा हो सकती है। मौसम विभाग ने इस दौरान लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है।

image

यहां से गुजर रही मानसून की ट्रफ लाइन

मौसम विभाग ने 28 अगस्त के लिए पहले ही बताया था कि राज्य के दक्षिणी भागों में कुछ जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में 29-30 अगस्त से बारिश में और बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने बताया कि उड़ीसा तट से सटे बंगाल की खाड़ी में एक स्पष्ट कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, ट्रफ लाइन बीकानेर, मध्यप्रदेश और छत्तीशगढ़ होते हुए वेलमार्क लो-प्रेशर एरिया से जुड़ी हुई है।

राजस्थान में पिछले 24 घंटे का मौसम अपडेट

पिछले 24 घंटे के मौसम अपडेट की बात करें तो पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के ज्यातार इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज हुई है। मध्य प्रदेश से सटे जिलों में सबसे अधिक बारिश हुई है। वही डूंगरपुर जिले के वेजा में अधिकतम 90 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पूर्वी राजस्थान में बारिश का दौर अधिक सक्रिय रहा।

Published on:

28 Aug 2025 11:50 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Rain: मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार, 18 जिलों में एक साथ बारिश का अलर्ट, 3 घंटे के अंदर मूसलाधार बारिश की संभावना

