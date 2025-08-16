Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Rajasthan Rain: 20 जिलों में एक साथ बारिश की चेतावनी, 3 घंटे के अंदर भारी वर्षा का अनुमान, बैक टू बैक बन रहा सिस्टम

Rajasthan Rain: राजस्थान में बारिश का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने 3 घंटे के अंदर 20 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

जयपुर

Kamal Mishra

Aug 16, 2025

Rajasthan Rain Alert
20 जिलों में मौसम की तात्कालिक चेतावनी (फोटो-पत्रिका)

Rajasthan Rain: जयपुर। राजस्थान में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है, बंगाल की खाड़ी में बैक टू बैक सिस्टम बनने की वजह से प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने एक साथ 20 जिलो में बारिश का डबल अलर्ट जारी किया है। 3 घंटे के अंदर इन जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है।

मौसम विभाग की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक, मौजूदा समय में दक्षिणी उड़ीसा और आंध्रप्रदेश के ऊपर कम दाब का क्षेत्र बना हुआ है। मानसून की ट्रफ लाइन सामान्य से दक्षिण होकर गुजर रही है। जिसकी वजह से प्रदेश के भीतर आगामी दिनों में भारी बारिश की संभावना है।

Ajmer Weather Alert : जन्माष्टमी पर अजमेर में इंद्रदेव मेहरबान, भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, 30-50 KMPH गति चलेगी तेज हवा
अजमेर
Ajmer Weather Alert Janmashtami Indradev is kind IMD Orange Alert Today Ajmer heavy rain 30-50 KMPH speed strong wind

20 जिलों में तात्कालिक चेतावनी, 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट

IMD जयपुर ने इस बीच 20 जिलों के लिए तात्कालिक चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने अजमेर, नागौर, पाली, बाड़मेर और जालोर जिले के आसपास के क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक, 3 घंटे के भीतर इन जिलों में तेज बारिश हो सकती है। इस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 50 किलोमीटर प्रतिघंटा हो सकती है। इसके अलावा मेघगर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है।

इन जिलों में येलो अलर्ट

इसके अलावा झुंझनूं, चुरू, सीकर, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, टोंक, सवाईमाधोपुर, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, राजसमंद, सिरोही, चित्तौड़गढ़, और बीकानेर जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने इन जिलों में हवा की रफ्तार 20 से 30 किमी प्रतिघंटा रहने का अनुमान जताया है।

बीते 24 घंटे का मौसम अपडेट

पिछले दो सप्ताह में राजस्थान के भीतर न के बराबर बारिश हुई है। लेकिन 15 अगस्त से एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हुआ है। बीते दिन पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में बारिश दर्ज हुई है। बीते दिन पाली जिले के बाली में सबसे अधिक 70 मिमी बारिश रिकॉर्ड हुई है। राज्य में सबसे अधिक तापमान बाड़मेर जिले में 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। वहीं न्यूनतम तापमान प्रतापगढ़ जिले में 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है।

बंगाल की खाड़ी में बैक टू बैक सिस्टम

मौसम विभाग ने बताया है कि आगामी दिनों में बंगाल की खाड़ी में बैक टू बैक सिस्टम एक्टिवेट होने की संभावना है, ऐसे में आगामी सप्ताह तक राजस्थान के अंदर बारिश की गिविधियां जारी रह सकती हैं।

राजस्थान के मेवाड़ में 3 हफ्ते बाद झमाझम, गोगुंदा में ढाई इंच, उदयपुर शहर में 10 मिमी बरसात
उदयपुर
Heavy rain in Mewar

IMD latest forecast

राजस्थान में बाढ़

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

16 Aug 2025 02:16 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Rain: 20 जिलों में एक साथ बारिश की चेतावनी, 3 घंटे के अंदर भारी वर्षा का अनुमान, बैक टू बैक बन रहा सिस्टम

