Rajasthan Rain: 20 जिलों में एक साथ बारिश की चेतावनी, 3 घंटे के अंदर भारी वर्षा का अनुमान, बैक टू बैक बन रहा सिस्टम

IMD जयपुर ने इस बीच 20 जिलों के लिए तात्कालिक चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने अजमेर, नागौर, पाली, बाड़मेर और जालोर जिले के आसपास के क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक, 3 घंटे के भीतर इन जिलों में तेज बारिश हो सकती है। इस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 50 किलोमीटर प्रतिघंटा हो सकती है। इसके अलावा मेघगर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है।