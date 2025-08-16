Patrika LogoSwitch to English

उदयपुर

राजस्थान के मेवाड़ में 3 हफ्ते बाद झमाझम, गोगुंदा में ढाई इंच, उदयपुर शहर में 10 मिमी बरसात

मेवाड़ अंचल में तीन सप्ताह बाद हुई जोरदार बारिश से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। गोगुंदा में ढाई इंच, झाड़ोल और खेरवाड़ा में 1-1 इंच, बड़गांव में पौने दो इंच और उदयपुर में 10 मिमी बारिश दर्ज हुई।

उदयपुर

Arvind Rao

Aug 16, 2025

Heavy rain in Mewar
Heavy rain in Mewar (Patrika Photo)

उदयपुर: लगातार तीन सप्ताह से बारिश का इंतजार कर रहे मेवाड़वासियों को आखिरकार शुक्रवार को राहत मिली। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मानो मौसम ने भी आजादी का तोहफा दिया।


बता दें कि सुबह से शहर में तीखी धूप और उमस का माहौल बना रहा, लेकिन दोपहर बाद मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। करीब चार बजे बाद काले बादलों का डेरा छा गया और तेज बरसात शुरू हो गई।

बारिश से पहाड़ियां ओझल


शहर में शुरुआती दौर में हल्की बारिश हुई, लेकिन पेराफेरी क्षेत्रों में जमकर मेघ बरसे। आधे घंटे की लगातार तेज बरसात से स्थिति यह हो गई कि आसपास की पहाड़ियां पूरी तरह ओझल हो गईं। बरसात का सिलसिला इसके बाद भी जारी रहा, जिससे लोगों को लंबे समय से चल रही गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिली।


बांधों में पानी की आवक


मेवाड़ के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। गोगुन्दा में ढाई इंच, झाड़ोल में 1 इंच, बड़गांव में पौने दो इंच, खेरवाड़ा में 1 इंच और उदयपुर शहर में करीब 10 मिमी वर्षा मापी गई। बारिश के बाद शहर की झीलों और बंधों में पानी की आवक की उम्मीदें फिर से जगी हैं।


सड़कों पर पानी भर गया और लोग भीगते हुए मौसम का आनंद लेते नजर आए। वहीं किसानों के चेहरे पर भी रौनक लौट आई है, क्योंकि यह बरसात खरीफ फसलों के लिए संजीवनी साबित होगी।

