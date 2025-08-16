राजस्थान के मेवाड़ में 3 हफ्ते बाद झमाझम, गोगुंदा में ढाई इंच, उदयपुर शहर में 10 मिमी बरसात



शहर में शुरुआती दौर में हल्की बारिश हुई, लेकिन पेराफेरी क्षेत्रों में जमकर मेघ बरसे। आधे घंटे की लगातार तेज बरसात से स्थिति यह हो गई कि आसपास की पहाड़ियां पूरी तरह ओझल हो गईं। बरसात का सिलसिला इसके बाद भी जारी रहा, जिससे लोगों को लंबे समय से चल रही गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिली।