Mining Revenue: बल्ले-बल्ले, राजस्थान में माइंस राजस्व में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, 7,451.63 करोड़ रुपए का संग्रह

प्रमुख सचिव माइंस टी. रविकान्त ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर राजस्व बढ़ाने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई, जुर्माना वसूली में तेजी, रॉयल्टी ठेकों की प्रभावी निगरानी और लंबित बकायों की शत-प्रतिशत वसूली के निर्देश दिए।

बैठक में यह भी तय किया गया कि समाप्त हो रहे रॉयल्टी ठेकों की समय पर नीलामी की जाए तथा एसएमई स्तर पर राजस्व संग्रहण की नियमित समीक्षा की जाए। जिन कार्यालयों में वसूली कम है, वहां विशेष मॉनिटरिंग कर सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे।

निदेशक माइंस महावीर प्रसाद मीणा ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में इसी अवधि तक 6,824 करोड़ 54 लाख रुपए का राजस्व संग्रह हुआ था, जबकि इस वर्ष 9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 7,451 करोड़ 63 लाख रुपए की वसूली हो चुकी है। विभाग ने आगामी महीनों में राजस्व संग्रहण की गति को और तेज करने का लक्ष्य रखा है।