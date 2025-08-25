Rajasthan Refinery: रोजगार और ऊर्जा क्षमता बढ़ाने में मील का पत्थर बनेगी राजस्थान रिफाइनरी

HPCL Rajasthan Refinery: जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रविवार को बालोतरा जिले के पचपदरा स्थित एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड का निरीक्षण किया। दोनों नेताओं ने क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट (सीडीयू) व डिलेयड कोकिंग यूनिट (डीसीयू) सहित विभिन्न इकाइयों का सघन निरीक्षण किया और कर्मचारियों से संवाद कर उनके अनुभवों की जानकारी ली। इस दौरान रिफाइनरी मेन कंट्रोल रूम (आरएमसीआर) का उद्घाटन एवं ऑपरेटर प्रशिक्षण सिम्युलेटर का शुभारंभ भी किया गया।
केंद्रीय मंत्री पुरी ने कहा कि राजस्थान रिफाइनरी विकसित भारत की यात्रा में मील का पत्थर साबित होगी और देश की ईंधन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि करेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी 15 दिनों में कौशल विकास की कार्ययोजना तैयार कर स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण व रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएं।
प्रदेश में सौर ऊर्जा व बैटरी स्टोरेज की नई संभावनाओं की तलाश होगी। साथ ही सांभरा में प्रस्तावित अस्पताल को शीघ्र प्रारंभ करने और रिफाइनरी परिसर में अधिक पौधारोपण किया जाएगा। राज्य सरकार रिफाइनरी के बेहतर संचालन के लिए हरसंभव सहयोग करेगी।पिछले छह माह में केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से रिफाइनरी कार्यों में तेजी आई है और जल्द ही यह पूर्ण क्षमता के साथ संचालित होगी।