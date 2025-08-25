Rajasthan Refinery: रोजगार और ऊर्जा क्षमता बढ़ाने में मील का पत्थर बनेगी राजस्थान रिफाइनरी

HPCL Rajasthan Refinery: जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रविवार को बालोतरा जिले के पचपदरा स्थित एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड का निरीक्षण किया। दोनों नेताओं ने क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट (सीडीयू) व डिलेयड कोकिंग यूनिट (डीसीयू) सहित विभिन्न इकाइयों का सघन निरीक्षण किया और कर्मचारियों से संवाद कर उनके अनुभवों की जानकारी ली। इस दौरान रिफाइनरी मेन कंट्रोल रूम (आरएमसीआर) का उद्घाटन एवं ऑपरेटर प्रशिक्षण सिम्युलेटर का शुभारंभ भी किया गया।