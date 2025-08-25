Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Refinery: रोजगार और ऊर्जा क्षमता बढ़ाने में मील का पत्थर बनेगी राजस्थान रिफाइनरी

Rajasthan News: राज्य सरकार रिफाइनरी के बेहतर संचालन के लिए हरसंभव सहयोग करेगी। पिछले छह माह में केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से रिफाइनरी कार्यों में तेजी आई है और जल्द ही यह पूर्ण क्षमता के साथ संचालित होगी।

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 25, 2025

HPCL Rajasthan Refinery,
HPCL Rajasthan Refinery

HPCL Rajasthan Refinery: जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रविवार को बालोतरा जिले के पचपदरा स्थित एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड का निरीक्षण किया। दोनों नेताओं ने क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट (सीडीयू) व डिलेयड कोकिंग यूनिट (डीसीयू) सहित विभिन्न इकाइयों का सघन निरीक्षण किया और कर्मचारियों से संवाद कर उनके अनुभवों की जानकारी ली। इस दौरान रिफाइनरी मेन कंट्रोल रूम (आरएमसीआर) का उद्घाटन एवं ऑपरेटर प्रशिक्षण सिम्युलेटर का शुभारंभ भी किया गया।

केंद्रीय मंत्री पुरी ने कहा कि राजस्थान रिफाइनरी विकसित भारत की यात्रा में मील का पत्थर साबित होगी और देश की ईंधन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि करेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी 15 दिनों में कौशल विकास की कार्ययोजना तैयार कर स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण व रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएं।

ये भी पढ़ें

RGHS: स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए नए दिशा-निर्देश, आरजीएचएस का जिम्मा जिलों में सीएमएचओ के हाथों में
जयपुर
fraud in RGHS

सौर ऊर्जा व बैटरी स्टोरेज की नई संभावनाओं की होगी तलाश

प्रदेश में सौर ऊर्जा व बैटरी स्टोरेज की नई संभावनाओं की तलाश होगी। साथ ही सांभरा में प्रस्तावित अस्पताल को शीघ्र प्रारंभ करने और रिफाइनरी परिसर में अधिक पौधारोपण किया जाएगा। राज्य सरकार रिफाइनरी के बेहतर संचालन के लिए हरसंभव सहयोग करेगी।पिछले छह माह में केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से रिफाइनरी कार्यों में तेजी आई है और जल्द ही यह पूर्ण क्षमता के साथ संचालित होगी।

ये भी पढ़ें

Vande Bharat: जोधपुर-दिल्ली और बीकानेर-दिल्ली वंदे भारत किस स्टेशन पर कब आएगी, यहां देखें आवाजाही की पूरी सूची
जयपुर
Vande Bharat Express Update (फोटो सोर्स : Social Media/X)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Aug 2025 09:42 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Refinery: रोजगार और ऊर्जा क्षमता बढ़ाने में मील का पत्थर बनेगी राजस्थान रिफाइनरी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.