कौन है भारत की पहली ट्रांसजेंडर खिलाड़ी… जिसने जीता गोल्ड मेडल, जानिए राजस्थान की रितिका सिंह के संघर्ष की कहानी

रितिका सिंह ने कहा कि जब गांव के लोगों को मेरे जेंडर चेंज करवाने के बारे में पता चला तो ताने मारने लगे। इससे परेशान होकर गांव छोड़ने का फैसला लिया। मैं जब लड़के के रूप में मालपुरा के स्कूल में 12वीं पढ़ाई कर रही थी, तभी घर छोड़कर जयपुर आ गई। इसके बाद आइस स्टॉक गेम को लेकर रूची बढ़ गई। यह गेम सर्दियों में बर्फ की सतह पर खेला जाता है।