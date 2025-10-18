Rajasthan : राजस्थान में दरक रही है संस्कृत शिक्षा की नींव, स्कूलों में गिरावट पर विश्वविद्यालयों में बढ़ रही रूचि

Rajasthan : राजस्थान में संस्कृत शिक्षा दो ध्रुवों पर खड़ी है। एक ओर कॉलेज और विश्वविद्यालयों में नामांकन बढ़ रहा है, दूसरी ओर स्कूलों में छात्रों की संख्या लगातार गिर ही है। स्कूलों में पांच साल में 42 हजार छात्रों की कमी आई है। सरकार इसे निजी स्कूलों की बढ़ोतरी से जोड़ रही है। सत्र 2021-22 में जहां राज्य के 1814 संस्कृत स्कूलों में छात्रों का नामांकन 1.67 लाख था, वह इस सत्र 2025-26 में घटक र 1.24 लाख रह गया है।