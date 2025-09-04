दीपावली पर स्कूलों की छुट्टी से जुड़ी बड़ी घोषणा, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों के लिए Good News

Rajasthan School Diwali Holidays 2025: राजस्थान सरकार ने राज्यभर के सरकारी और निजी स्कूलों में होने वाले दीपावली अवकाश की तारीखों में बड़ा बदलाव किया है। पहले ये अवकाश 16 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक निर्धारित थे, लेकिन अब इन्हें बदलकर 13 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने बुधवार शाम को यह आदेश जारी किए। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने आदेश जारी करते हुए बताया कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर दीपावली (मिड टर्म) की छुट्टियों में फेरबदल किया गया है। आदेश के अनुसार, पहले भी स्कूलों में 12 दिन का मिड टर्म अवकाश रखा गया था और अब भी अवकाश की अवधि 12 दिन की ही रहेगी, केवल तारीखों में बदलाव किया गया है।
गौरतलब है कि 12 अक्टूबर को रविवार पड़ रहा है, ऐसे में स्कूल 11 अक्टूबर तक संचालित होंगे और 13 अक्टूबर से छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। वहीं अवकाश के बाद स्कूल 25 अक्टूबर (शनिवार) को दोबारा शुरू होंगे। इस बदलाव से छात्रों और अभिभावकों दोनों को पहले से अलग योजना बनानी होगी। छुट्टियों के शेड्यूल में बदलाव के चलते अब सेकंड टेस्ट की तारीखें भी प्रभावित होंगी। शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने शासन सचिव को भेजे प्रस्ताव में कहा है कि शिविरा पंचांग के अनुसार 13 से 15 अक्टूबर तक सेकंड टेस्ट प्रस्तावित था। लेकिन अब चूंकि मध्यावधि अवकाश 13 से 24 अक्टूबर तक रहेगा, इसलिए सेकंड टेस्ट की तिथियों में भी बदलाव होगा। प्रस्ताव के अनुसार, अब सेकंड टेस्ट 25 से 28 अक्टूबर के बीच आयोजित किए जा सकते हैं।
शिक्षा विभाग का कहना है कि यह निर्णय प्रशासनिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से लिया गया है। दीपावली पर्व पर लंबे अवकाश से छात्रों को पारिवारिक और धार्मिक आयोजनों में शामिल होने का अवसर मिलेगा। साथ ही, छुट्टियों के बाद होने वाले टेस्ट छात्रों को बेहतर तैयारी का समय देंगे। इस तरह दीपावली अवकाश की नई तारीखें तय होने से अब राजस्थान के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 13 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक मिड टर्म की छुट्टियां रहेंगी।