दीपावली पर स्कूलों की छुट्टी से जुड़ी बड़ी घोषणा, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों के लिए Good News

गौरतलब है कि 12 अक्टूबर को रविवार पड़ रहा है, ऐसे में स्कूल 11 अक्टूबर तक संचालित होंगे और 13 अक्टूबर से छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। वहीं अवकाश के बाद स्कूल 25 अक्टूबर (शनिवार) को दोबारा शुरू होंगे। इस बदलाव से छात्रों और अभिभावकों दोनों को पहले से अलग योजना बनानी होगी। छुट्टियों के शेड्यूल में बदलाव के चलते अब सेकंड टेस्ट की तारीखें भी प्रभावित होंगी। शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने शासन सचिव को भेजे प्रस्ताव में कहा है कि शिविरा पंचांग के अनुसार 13 से 15 अक्टूबर तक सेकंड टेस्ट प्रस्तावित था। लेकिन अब चूंकि मध्यावधि अवकाश 13 से 24 अक्टूबर तक रहेगा, इसलिए सेकंड टेस्ट की तिथियों में भी बदलाव होगा। प्रस्ताव के अनुसार, अब सेकंड टेस्ट 25 से 28 अक्टूबर के बीच आयोजित किए जा सकते हैं।