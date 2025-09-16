Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान के इन जिलों में अब बारिश की संभावना न के बराबर, मानसून विदाई से पहले यहां हुई खूब बारिश, आज और कल येलो अलर्ट

राजस्थान में मानसून की विदाई शुरू हो चुकी है। सीमावर्ती जिलों जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर जिले में बारिश रुक गई है। वहीं, आज झालावाड़, बारां, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा में येलो अलर्ट जारी किया गया है।

जयपुर

Arvind Rao

Sep 16, 2025

Rajasthan Sees Minimal Rain Now Clouds Pour
Rajasthan Monsoon Departure (Patrika Photo)

जयपुर: राजस्थान में इस साल करीब दो महीने तक सक्रिय रहने वाला मानसून अब धीरे-धीरे विदा हो रहा है। मानसून के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में औसत से कहीं अधिक बारिश हुई, जिससे कई जिलों में लोगों को राहत मिली।


वहीं, कई जगह यह आफत का कारण भी बना। लगातार हुई बारिश के चलते कई तालाब और बांध भी ओवरफ्लो हो गए। हनुमानगढ़, अजमेर और अन्य जिलों में बाढ़ के कारण लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया।

ये भी पढ़ें

Weather Update : मानसून की विदाई को लेकर मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी, राजस्थान में कल बारिश पर आया अलर्ट
जयपुर
Weather Update Meteorological Department New Forecast regarding Monsoon Departure Rajasthan tomorrow rain IMD alert


सीमावर्ती क्षेत्र जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर में मानसून पहले ही विदा हो चुका है। इसके अलावा जोधपुर और नागौर के कुछ हिस्सों से भी मानसून की विदाई हुई है। अगले कुछ दिनों में पूरे प्रदेश से मानसून पूरी तरह विदा हो जाएगा, जिससे बारिश की गतिविधियां लगभग न के बराबर रह जाएंगी।


इन जिलों में हुई तेज बारिश


10 सितंबर तक राजस्थान में मानसून सक्रिय रहा और कई जिलों में तेज बारिश हुई। 10 सितंबर के बाद मानसून पर ब्रेक लग गया। हालांकि, कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी जारी रही।


मौसम विभाग ने आज झालावाड़, बारां, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा कल 17 सितंबर को कोटा, बारां, झालावाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में हल्की से सामान्य दर्जे की बारिश की संभावना है।


जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार, उत्तर-पश्चिमी हवाओं के दबाव में वृद्धि की वजह से इस बार मानसून की विदाई पहले ही शुरू हो गई है। आगामी दिनों में मौसम साफ रहने के साथ दोपहर के समय तापमान में वृद्धि होगी, जबकि सुबह और रात के समय हल्की ठंडक का अनुभव होगा।


प्रदेश के प्रमुख शहरों में अधिकतम तापमान इस प्रकार दर्ज किया गया: अजमेर 33.5°C, जयपुर 34.8°C, सीकर 35°C, कोटा 34.6°C, उदयपुर 32.5°C और जोधपुर 34.4°C। ऐसे में मानसून विदाई के बाद अब गर्मी और सर्दी दोनों का मिश्रित अनुभव प्रदेशवासियों को महसूस होगा।

ये भी पढ़ें

जयपुर में कल से लगेगा JDA का शहरी सेवा शिविर, लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टे होंगे जारी, जानिए तारीख और स्थान
जयपुर
Jaipur JDA Urban Service Camp

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

16 Sept 2025 12:25 pm

Published on:

16 Sept 2025 11:45 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान के इन जिलों में अब बारिश की संभावना न के बराबर, मानसून विदाई से पहले यहां हुई खूब बारिश, आज और कल येलो अलर्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.