राजस्थान के इन जिलों में अब बारिश की संभावना न के बराबर, मानसून विदाई से पहले यहां हुई खूब बारिश, आज और कल येलो अलर्ट



जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार, उत्तर-पश्चिमी हवाओं के दबाव में वृद्धि की वजह से इस बार मानसून की विदाई पहले ही शुरू हो गई है। आगामी दिनों में मौसम साफ रहने के साथ दोपहर के समय तापमान में वृद्धि होगी, जबकि सुबह और रात के समय हल्की ठंडक का अनुभव होगा।