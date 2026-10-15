मुस्कान-साहिल को फांसी के बीच चर्चा में राजस्थान के 7 मर्डर, कहीं पति के किए टुकड़े तो कहीं बाथरूम में छिपाई लाश

भरतपुर में नवंबर 2022 में पवन की हत्या का मामला भी काफी चर्चा में रहा। इस मामले में पत्नी रीमा पर अपने कथित प्रेमी भूपेंद्र के साथ मिलकर पति की हत्या करने का आरोप लगा। आरोप है कि हत्या के बाद शव को घर से बाहर नहीं ले जाया जा सका और उसे डबल बेड में छिपा दिया गया। इसके बाद वट सावित्री का व्रत आया। आरोपों के मुताबिक, रीमा ने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए पूजा की और उसी बेड के पास व्रत खोला, जिसमें पति का शव छिपाया गया था।