मुस्कान-साहिल को फांसी के बीच चर्चा में राजस्थान के 7 मर्डर, कहीं पति के किए टुकड़े तो कहीं बाथरूम में छिपाई लाश

प्रतीकात्मक तस्वीर
Rajasthan Crime: मेरठ में पति की हत्या के मामले में मुस्कान को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद एक बार फिर रिश्तों को झकझोर देने वाले अपराध चर्चा में हैं। राजस्थान में भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें पत्नियों पर अपने पतियों की हत्या करने और फिर शव को ठिकाने लगाने या छिपाने के आरोप लगे।
इन मामलों में कहीं प्रेम संबंध हत्या की वजह बने तो कहीं पति-पत्नी के बीच विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। कुछ मामलों में शव के टुकड़े किए गए, तो कहीं घर में ही शव को दफनाने और उसके ऊपर शौचालय बनवाने का मामला सामने आया। ऐसे ही सात चर्चित मामले रिश्तों के भीतर पनपते अपराधों की भयावह तस्वीर पेश करते हैं।
अलवर में सामने आए एक मामले में शशि पर अपने दो प्रेमियों के साथ मिलकर पति इंद्रपाल की हत्या करने का आरोप लगा। पुलिस जांच में सामने आया कि महिला ने प्रेम संबंधों के चलते वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामले में महिला और उसके दोनों साथियों को गिरफ्तार किया था। इस मामले ने इसलिए भी चर्चा बटोरी, क्योंकि आरोपी महिला की इससे पहले भी शादियां होने की बात सामने आई थी।
पाली जिले के जैतारण क्षेत्र में कचरूराम की हत्या के मामले में उसकी पत्नी किरण और उसके कथित प्रेमी भूपेंद्र की भूमिका सामने आई। आरोप है कि दोनों ने कचरूराम की हत्या करने के बाद शव को बाइक पर ले जाकर सुनसान जगह पर जलाने की कोशिश की। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने हत्या और शव को ठिकाने लगाने से जुड़े पहलुओं की पड़ताल की।
जयपुर के कालवाड़ थाना क्षेत्र में प्रकाश की हत्या के मामले में उसकी पत्नी चंचल और कथित प्रेमी राकेश के नाम सामने आए। आरोप है कि राकेश से जहर मंगवाया गया और अन्य लोगों की मदद से प्रकाश को जबरन जहर पिलाया गया। इसके बाद शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की गई। प्रकाश की मां की शिकायत के बाद मामला जांच के दायरे में आया और पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की।
बूंदी जिले के हिंडोली थाना क्षेत्र में ओमप्रकाश की हत्या के मामले में उसकी पत्नी रानी देवी और उसके भाई धनराज पर आरोप लगे। पुलिस जांच के अनुसार, पति को पत्नी के संबंधों पर संदेह था। आरोप है कि इसी विवाद के बीच रानी देवी ने पति की गला घोंटकर हत्या कर दी और उसके भाई ने भी वारदात में साथ दिया। पुलिस ने मामले में दोनों की भूमिका की जांच की।
जोधपुर में नवंबर 2022 में सामने आया चरण सिंह हत्याकांड बेहद वीभत्स था। चरण सिंह राजस्थान सरकार में सहायक कृषि अधिकारी थे। उनकी हत्या के मामले में पत्नी सीमा पर गंभीर आरोप लगे। जांच में सामने आए तथ्यों के अनुसार, हत्या के बाद शव को पत्थर काटने वाले कटर से टुकड़ों में काटा गया। इस मामले ने इसलिए भी व्यापक चर्चा बटोरी, क्योंकि शव को ठिकाने लगाने के लिए बेहद क्रूर तरीका अपनाने का आरोप था।
बांसवाड़ा जिले के सल्लोपाट क्षेत्र में अरविंद की हत्या का मामला लंबे समय तक छिपा रहा। पुलिस जांच में आरोप सामने आया कि अरविंद की पत्नी ने अपने जीजा धनपाल के साथ मिलकर उसकी हत्या की और शव को घर में ही दफना दिया। बताया गया कि शव को दफनाने वाली जगह पर बाद में शौचालय बनवा दिया गया। मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने हत्या के पीछे के कारणों और आरोपियों की भूमिका की जांच की।
भरतपुर में नवंबर 2022 में पवन की हत्या का मामला भी काफी चर्चा में रहा। इस मामले में पत्नी रीमा पर अपने कथित प्रेमी भूपेंद्र के साथ मिलकर पति की हत्या करने का आरोप लगा। आरोप है कि हत्या के बाद शव को घर से बाहर नहीं ले जाया जा सका और उसे डबल बेड में छिपा दिया गया। इसके बाद वट सावित्री का व्रत आया। आरोपों के मुताबिक, रीमा ने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए पूजा की और उसी बेड के पास व्रत खोला, जिसमें पति का शव छिपाया गया था।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग