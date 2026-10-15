15 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

मुस्कान-साहिल को फांसी के बीच चर्चा में राजस्थान के 7 मर्डर, कहीं पति के किए टुकड़े तो कहीं बाथरूम में छिपाई लाश

इन सात मामलों में हत्या के कथित तरीकों और शवों को छिपाने के लिए अपनाए गए उपायों ने लोगों को झकझोर दिया।
3 min read
Google source verification

जयपुर

image

Jayant Sharma

Oct 15, 2026

love affair murder case

प्रतीकात्मक तस्वीर

Rajasthan Crime: मेरठ में पति की हत्या के मामले में मुस्कान को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद एक बार फिर रिश्तों को झकझोर देने वाले अपराध चर्चा में हैं। राजस्थान में भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें पत्नियों पर अपने पतियों की हत्या करने और फिर शव को ठिकाने लगाने या छिपाने के आरोप लगे।

इन मामलों में कहीं प्रेम संबंध हत्या की वजह बने तो कहीं पति-पत्नी के बीच विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। कुछ मामलों में शव के टुकड़े किए गए, तो कहीं घर में ही शव को दफनाने और उसके ऊपर शौचालय बनवाने का मामला सामने आया। ऐसे ही सात चर्चित मामले रिश्तों के भीतर पनपते अपराधों की भयावह तस्वीर पेश करते हैं।

1. अलवर : दो प्रेमियों के साथ मिलकर पति की हत्या का आरोप

अलवर में सामने आए एक मामले में शशि पर अपने दो प्रेमियों के साथ मिलकर पति इंद्रपाल की हत्या करने का आरोप लगा। पुलिस जांच में सामने आया कि महिला ने प्रेम संबंधों के चलते वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामले में महिला और उसके दोनों साथियों को गिरफ्तार किया था। इस मामले ने इसलिए भी चर्चा बटोरी, क्योंकि आरोपी महिला की इससे पहले भी शादियां होने की बात सामने आई थी।

2. पाली : पति की हत्या के बाद शव को जलाने का आरोप

पाली जिले के जैतारण क्षेत्र में कचरूराम की हत्या के मामले में उसकी पत्नी किरण और उसके कथित प्रेमी भूपेंद्र की भूमिका सामने आई। आरोप है कि दोनों ने कचरूराम की हत्या करने के बाद शव को बाइक पर ले जाकर सुनसान जगह पर जलाने की कोशिश की। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने हत्या और शव को ठिकाने लगाने से जुड़े पहलुओं की पड़ताल की।

3. जयपुर : जहर देकर पति की हत्या का मामला

जयपुर के कालवाड़ थाना क्षेत्र में प्रकाश की हत्या के मामले में उसकी पत्नी चंचल और कथित प्रेमी राकेश के नाम सामने आए। आरोप है कि राकेश से जहर मंगवाया गया और अन्य लोगों की मदद से प्रकाश को जबरन जहर पिलाया गया। इसके बाद शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की गई। प्रकाश की मां की शिकायत के बाद मामला जांच के दायरे में आया और पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की।

4. बूंदी : शक और विवाद के बीच पति की हत्या

बूंदी जिले के हिंडोली थाना क्षेत्र में ओमप्रकाश की हत्या के मामले में उसकी पत्नी रानी देवी और उसके भाई धनराज पर आरोप लगे। पुलिस जांच के अनुसार, पति को पत्नी के संबंधों पर संदेह था। आरोप है कि इसी विवाद के बीच रानी देवी ने पति की गला घोंटकर हत्या कर दी और उसके भाई ने भी वारदात में साथ दिया। पुलिस ने मामले में दोनों की भूमिका की जांच की।

5. जोधपुर : पत्थर काटने वाले कटर से किए शव के टुकड़े

जोधपुर में नवंबर 2022 में सामने आया चरण सिंह हत्याकांड बेहद वीभत्स था। चरण सिंह राजस्थान सरकार में सहायक कृषि अधिकारी थे। उनकी हत्या के मामले में पत्नी सीमा पर गंभीर आरोप लगे। जांच में सामने आए तथ्यों के अनुसार, हत्या के बाद शव को पत्थर काटने वाले कटर से टुकड़ों में काटा गया। इस मामले ने इसलिए भी व्यापक चर्चा बटोरी, क्योंकि शव को ठिकाने लगाने के लिए बेहद क्रूर तरीका अपनाने का आरोप था।

6. बांसवाड़ा : घर में दफनाया शव, ऊपर बनवा दिया शौचालय

बांसवाड़ा जिले के सल्लोपाट क्षेत्र में अरविंद की हत्या का मामला लंबे समय तक छिपा रहा। पुलिस जांच में आरोप सामने आया कि अरविंद की पत्नी ने अपने जीजा धनपाल के साथ मिलकर उसकी हत्या की और शव को घर में ही दफना दिया। बताया गया कि शव को दफनाने वाली जगह पर बाद में शौचालय बनवा दिया गया। मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने हत्या के पीछे के कारणों और आरोपियों की भूमिका की जांच की।

7. भरतपुर : पति की लाश बेड पर, उसी के पास खोला व्रत

भरतपुर में नवंबर 2022 में पवन की हत्या का मामला भी काफी चर्चा में रहा। इस मामले में पत्नी रीमा पर अपने कथित प्रेमी भूपेंद्र के साथ मिलकर पति की हत्या करने का आरोप लगा। आरोप है कि हत्या के बाद शव को घर से बाहर नहीं ले जाया जा सका और उसे डबल बेड में छिपा दिया गया। इसके बाद वट सावित्री का व्रत आया। आरोपों के मुताबिक, रीमा ने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए पूजा की और उसी बेड के पास व्रत खोला, जिसमें पति का शव छिपाया गया था।

चूरू: ‘गांव में आपका चाल-चलन ठीक नहीं है, वोट कौन देगा?’ सरपंच बनने की चाह में इकलौते बेटे-बहू की हत्या मामले में खुलासा

ये भी पढ़ें
churu double murder case

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

15 Oct 2026 12:19 pm

Published on:

15 Oct 2026 11:24 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / मुस्कान-साहिल को फांसी के बीच चर्चा में राजस्थान के 7 मर्डर, कहीं पति के किए टुकड़े तो कहीं बाथरूम में छिपाई लाश

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

CJP को विदेशी फंडिंग के आरोपों पर मदन राठौड़ का दावा, बोले- राहुल गांधी कठपुतली बनकर अभिजीत दीपके को साथ ला रहे

madan rathore alleges cjp foreign funding
जयपुर

Jaipur : पुलवामा हमले के नाम पर लाखों का फ्रॉड, केस दर्ज

Cyber ​​Crime
जयपुर

Rajasthan Politics: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल की मुलाकात, जानें क्या हुई बात?

PM Modi and CM Bhajan Lal Sharma - File Pic
जयपुर

 Jaipur Central Jail: बंदियों के बीच जमकर चले लात-घूंसे, सवाल- क्या सुरक्षित है प्रदेश की सबसे ‘हाई सिक्योरिटी’ जेल?

Jaipur Central Jail clash between prisoners
जयपुर

राजस्थान में स्वरोजगार योजना के आंकड़े चौंकाने वाले: लक्ष्य लाखों का, लेकिन लोन मिला सिर्फ 2 हजार को

Rajasthan Yuva Swarojgar Yojana
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.