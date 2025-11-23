Rajasthan Weather Uodate: 23,24,25,26 नवंबर को कड़ाके की सर्दी का अलर्ट, IMD ने कर दी लेटेस्ट भविष्यवाणी

राजस्थान में अगले 4 दिन कड़ाके की सर्दी का अलर्ट, पत्रिका फोटो
एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम के असर से राजस्थान में आज से अगले चार दिन कड़ाके की सर्दी का असर रहने वाला है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार विंड पैटर्न में बदलाव से 23 से 26 नवंबर तक जयपुर समेत कई जिलों में तेज सर्द हवा चलने और रात के तापमान में दो से चार डिग्री सेल्सियस तक गिरावट होने के आसार हैं। मैदानी इलाकों में रात का तापमान सामान्य से कम दर्ज होने की भी आशंका है। वहीं 27 से 29 नवंबर के दौरान फिर से मौसम का मिजाज शुष्क रहने पर कड़ाके की सर्दी से आंशिक मिलने की उम्मीद है।
मौसम विभाग के अनुसार बीती रात जयपुर समेत 18 जिलों में रात का तापमान 10 डिग्री के पार दर्ज किया गया। विंड पैटर्न में बदलाव और हवा की गति धीमी रहने के कारण मौसम का मिजाज शुष्क बना रहा और हवा में सापेक्षित आर्द्रता भी 75 फीसदी के आसपास दर्ज हुई। मौसम विज्ञानियों के आकलन के अनुसार रविवार रात से राजस्थान के कई जिलों में उत्तरी सर्द हवा चलने पर फिर से रात के तापमान में गिरावट शुरू होने की संभावना है।
बीते दिनों सबसे सर्द रहे सीकर, नागौर, दौसा और जालोर जिले में बीती रात के तापमान में एक दो डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हुई लेकिन फिर भी मौसम सर्द बना रहा। सीकर 8.5, दौसा 9.3,नागौर 8.9 और जालोर में 8.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया।
मौसम विज्ञानियों के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी 27 नवंबर से राजस्थान के कई शहरों में विंड पैटर्न बदलने और दक्षिण पश्चिमी हवा चलने पर दिन में मौसम का मिजाज शुष्क रहने की संभावना है। मौसम शुष्क रहने पर रात के तापमान में भी पारा सामान्य या उससे अधिक रहने के आसार हैं। नवंबर के अंत तक हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी का दौर शुरू होने के संकेत हैं। जिससे दिसंबर के पहले सप्ताह में राजस्थान के मैदानी इलाकों में सर्दी के तेवर तीखे होने की उम्मीद है।
मौसम विभाग से जारी आकंड़ों के अनुसार बीती रात अजमेर 13.2, भीलवाड़ा 11.4, वनस्थली 10.0, अलवर 10.0, जयपुर 13.3, कोटा 12.4, चित्तौड़गढ़ 11.6, डबोक 11.1, करौली 10.8, प्रतापगढ़ 14.1, झुंझुनूं 10.1, बाड़मेर 15.6, जैसलमेर 11.9, जोधपुर 10.6, फलोदी 14.0 और बीकानेर में 12.0 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा। चूरू 9.1, श्रीगंगानगर 10.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया।
मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर जिले में छितराए बादलों की आवाजाही रहने और दिन व रात के तापमान में आंशिक बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं सोमवार से आसमान साफ रहने पर फिर से पारे में गिरावट होने और सर्दी का जोर बढ़ने के आसार हैं।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग