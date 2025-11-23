Rajasthan Weather Uodate: 23,24,25,26 नवंबर को कड़ाके की सर्दी का अलर्ट, IMD ने कर दी लेटेस्ट भविष्यवाणी

एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम के असर से राजस्थान में आज से अगले चार दिन कड़ाके की सर्दी का असर रहने वाला है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार विंड पैटर्न में बदलाव से 23 से 26 नवंबर तक जयपुर समेत कई जिलों में तेज सर्द हवा चलने और रात के तापमान में दो से चार डिग्री सेल्सियस तक गिरावट होने के आसार हैं। मैदानी इलाकों में रात का तापमान सामान्य से कम दर्ज होने की भी आशंका है। वहीं 27 से 29 नवंबर के दौरान फिर से मौसम का मिजाज शुष्क रहने पर कड़ाके की सर्दी से आंशिक मिलने की उम्मीद है।