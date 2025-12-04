4 दिसंबर 2025,

जयपुर

Rajasthan Weather Update: मौसम के बदले तेवर, पौष से पहले ही ठंड चरम पर, अगले 5 दिन शीतलहर का अलर्ट

पौष मास से एक दिन पहले उत्तर से आ रही बर्फीली हवा के कारण राजस्थान के कई शहरों में रात के तापमान में 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक हुई गिरावट ने कंपकंपी छुड़ा दी है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Dec 04, 2025

Play video

फतेहपुर में खेतों में जमी ओस की बूंदें, पत्रिका फोटो

Severe cold attack in Rajasthan: पौष मास शुक्रवार से शुरू होने वाला है लेकिन उससे पहले ही सर्दी के तेवर अब तीखे होने लगे हैं। बीते 24 घंटे में उत्तर से आ रही बर्फीली हवा के कारण राजस्थान के कई शहरों में रात के तापमान में 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक हुई गिरावट ने कंपकंपी छुड़ा दी है। बीती रात शेखावाटी में लगातार दूसरे दिन भी हाड़कंपाने वाली सर्दी का दौर जारी रहा और फतेहपुर में रात का तापमान जमाव बिंदू के नजदीक पहुंचने से कड़ाके की लगातार दूसरे दिन भी सर्दी के तेवर तीखे रहे। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन प्रदेश के उत्तर पूर्वी इलाकों में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी रहने की आशंका जताई है। वहीं तीन जिलों में आगामी दो दिन शीतलहर चलने और पारा जमाव बिंदू तक पहुंचने का यलो अलर्ट जारी किया है।

फतेहपुर में सर्दी ने छुड़ाई धूजणी

राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में सबसे ज्यादा कड़ाके की सर्दी का असर जारी है। सीकर में फतेहपुर स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र के तापमापी पर आज न्यूनतम तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। हालांकि मौसम विभाग ने अधिकारिक तौर पर कस्बे का न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस बताया है। मालूम हो फतेहपुर में बीते बुधवार को न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। पारा जमाव बिंदू के पास पहुंचने पर आज सुबह खेत खलिहानों में ओस की परत बिछी नजर आई वहीं लोग कड़ाके की सर्दी का जोर रहने पर सुबह देर तक घरों में दुबके रहे।

सात शहरों में रात का तापमान 5 डिग्री से कम

प्रदेश के सात शहरों में बीती का तापमान 5 डिग्री से भी कम रहने पर हाड़कंपाने वाली सर्दी का दौर जारी रहा। बीते 24 घंटे में पारे में 8 डिग्री सेल्सियस तक हुई गिरावट के कारण लोगों को कंपकंपी महसूस होने लगी है। बीती रात सीकर 3.8, दौसा 4.8, चूरू 4.7, नागौर 4.0, लूणकरणसर 2.9 और अलवर में 5.0 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया।

अगले 5 दिन शीतलहर का अलर्ट

मौसम विभाग ने आगामी 5 दिन राजस्थान के उत्तर पूर्व और पश्चिम के कुछ भागों में शीतलहर चलने और पारे में गिरावट होने पर सर्दी के तेवर तीखे रहने की आशंका जताई है। वहीं चूरू, सीकर और झुंझुनूं में रात का तापमान 5 डिग्री से कम दर्ज होने की संभावना है।

कहां कितना न्यूनतम तापमान

मौसम विभाग से जारी आकंड़ों के अनुसार बीती रात अजमेर 11.1, भीलवाड़ा 12.0, वनस्थली 7.8, जयपुर 10.7, पिलानी 5.4, कोटा 12.8, चित्तौड़गढ़ 11.6, डबोक 11.7, अंता बारां 10.4, करौली 6.3, प्रतापगढ़ 13.9, और झुंझुनूं में 6.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड हुआ। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर 14.0, पाली 11.8, जैसलमेर 9.6, जोधपुर 13.7, फलोदी 11.8, बीकानेर 8.2, श्रीगंगानगर 7.5 और जालोर में 12.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ।

04 Dec 2025 10:01 am

