SI Paper Leak: पहले 25वीं मेरिट में आया, SOG ने परीक्षा ली तो खुल गई पोल; अब सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार

गौरतलब है कि एसओजी ने अनुसंधान के दौरान सभी प्रशिक्षु एसआइ की परीक्षा में आए प्रश्न पत्रों की फिर से परीक्षा ली। फिर से ली गई परीक्षा में आरोपी कैलाश के हिन्दी व सामान्य ज्ञान विषयों में बहुत कम नंबर आए थे। आरोपी के 10वीं में 53 प्रतिशत व 12वीं में 60 प्रतिशत अंक आए थे। स्वयंपाठी के रूप में स्नातक में 61 प्रतिशत अंक आए थे। मामले में अभी तक 56 एसआइ व कुल 127 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं।