जयपुर

SI Paper Leak: पहले 25वीं मेरिट में आया, SOG ने परीक्षा ली तो खुल गई पोल; अब सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार

Rajasthan SI Paper Leak: एसओजी ने एसआइ भर्ती परीक्षा-2021 पेपर लीक प्रकरण में चित्तौडग़ढ़ पुलिस लाइन में पदस्थ एक और सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है।

जयपुर

Anil Prajapat

Sep 20, 2025

Kailash-Kumar-Bishnoi
आरोपी कैलाश कुमार बिश्नोई। फोटो: पत्रिका

जयपुर। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने एसआइ भर्ती परीक्षा-2021 पेपर लीक प्रकरण में चित्तौडग़ढ़ पुलिस लाइन में पदस्थ एक और सब इंस्पेक्टर को शुक्रवार को गिरफ्तार किया है। एसओजी के एडीजी वी.के. सिंह ने बताया कि सांचौर के सुरावा स्थित कराड़ी नाडी निवासी कैलाश कुमार बिश्नोई को गिरफ्तार किया है।

आरोपी ने 15 सितम्बर 2021 को आयोजित एसआइ भर्ती परीक्षा से पहले पेपर लीक गिरोह से लीक सॉल्वड पेपर ले लिया था और उसे पढक़र परीक्षा में पास हुआ था। आरोपी कैलाश कुमार के हिन्दी विषय में 180.94 व सामान्य ज्ञान में विषय में 167.89 अंक आए थे। आरोपी की परीक्षा में 25वीं मेरिट थी।

SI Recruitment Exam 2021 Paper Leak

एसओजी ने परीक्षा ली तो आए थे बहुत कम नंबर

गौरतलब है कि एसओजी ने अनुसंधान के दौरान सभी प्रशिक्षु एसआइ की परीक्षा में आए प्रश्न पत्रों की फिर से परीक्षा ली। फिर से ली गई परीक्षा में आरोपी कैलाश के हिन्दी व सामान्य ज्ञान विषयों में बहुत कम नंबर आए थे। आरोपी के 10वीं में 53 प्रतिशत व 12वीं में 60 प्रतिशत अंक आए थे। स्वयंपाठी के रूप में स्नातक में 61 प्रतिशत अंक आए थे। मामले में अभी तक 56 एसआइ व कुल 127 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं।

पहले सभी परीक्षाओं में रहा असफल

एडीजी सिंह ने बताया कि आरोपी कैलाश ने पटवारी भर्ती परीक्षा 2015, जेल प्रहरी परीक्षा, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2018 की परीक्षा भी दी थी, लेकिन सभी में असफल रहा।

20 Sept 2025 06:58 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / SI Paper Leak: पहले 25वीं मेरिट में आया, SOG ने परीक्षा ली तो खुल गई पोल; अब सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार

