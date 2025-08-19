राजस्थान का लाल उत्तरकाशी आपदा में 12 दिन से लापता, मां तस्वीर थामे लौटने की आस लगाए बैठी



बता दें कि इस आपदा में राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ जिले के ग्राम भोनावास निवासी व भारतीय सेना की राजपूताना राइफल्स में तैनात जवान भीम सिंह पुत्र महेश सिंह लापता हो गए। घटना के दिन से ही जवान का कोई सुराग नहीं मिला है। परिजन लगातार अधिकारियों और सेना से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई जानकारी नहीं मिली। लापता हुए जवान के परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है।