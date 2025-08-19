Patrika LogoSwitch to English

राजस्थान का लाल उत्तरकाशी आपदा में 12 दिन से लापता, मां तस्वीर थामे लौटने की आस लगाए बैठी

उत्तरकाशी के धराली में 5 अगस्त को बादल फटने से भारी तबाही मची थी। इस आपदा में कोटपूतली-बहरोड़ के भोनावास निवासी व राजपूताना राइफल्स में तैनात जवान भीम सिंह लापता हैं। 12 दिन से परिवार चिंतित है, मां विनोद कंवर तस्वीर हाथ में लिए बेटे की राह देख रही हैं।

जयपुर

Arvind Rao

Aug 19, 2025

Uttarkashi Tragedy
Uttarkashi Tragedy (Patrika Photo)

पावटा: उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में 5 अगस्त को बादल फटने की घटना ने भारी तबाही मचाई थी। इस प्राकृतिक आपदा में कई घर जमींदोज हो गए और जन-धन का नुकसान हुआ।


बता दें कि इस आपदा में राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ जिले के ग्राम भोनावास निवासी व भारतीय सेना की राजपूताना राइफल्स में तैनात जवान भीम सिंह पुत्र महेश सिंह लापता हो गए। घटना के दिन से ही जवान का कोई सुराग नहीं मिला है। परिजन लगातार अधिकारियों और सेना से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई जानकारी नहीं मिली। लापता हुए जवान के परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है।

12 दिन से चिंता और मासूयी का माहौल


गांव में पिछले 12 दिन से चिंता और मायूसी का माहौल है। जवान की मां विनोद कंवर घर के मुख्य दरवाजे पर बेटे की तस्वीर हाथ में लिए उसकी राह ताक रही हैं। आंखें नम हैं, लेकिन उम्मीद अभी भी जिंदा है कि उनका लाल सकुशल लौट आएगा। ग्रामीण भी लगातार परिजनों को सांत्वना दे रहे हैं, लेकिन घर का माहौल गमगीन है।


खोजबीन जारी


गौरतलब है कि उत्तरकाशी के धराली और आसपास के इलाकों में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। रेस्क्यू टीमें लगातार खोजबीन कर रही हैं, लेकिन भीम सिंह समेत कुछ लोग अब भी लापता हैं। जवान की गुमशुदगी ने गांव ही नहीं, पूरे क्षेत्र को चिंता और शोक से भर दिया है।

Published on:

19 Aug 2025 08:06 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान का लाल उत्तरकाशी आपदा में 12 दिन से लापता, मां तस्वीर थामे लौटने की आस लगाए बैठी

