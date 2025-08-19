Patrika LogoSwitch to English

जालोर

जालौर: नाडी में डूबने से 3 बालकों की दर्दनाक मौत, पशुओं को पानी पिलाने गए थे, परिजनों में कोहराम

राजस्थान के जालौर जिले में नाडी में डूबने से तीन बालकों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सभी बालक पशुओं को लेकर खेतों में चराने गए थे।

जालोर

Arvind Rao

Aug 19, 2025

Jalore News 3 Children Drown in Pond
Jalore 3 Children Drown in Pond (viral video photo)

जालौर: सियाणा एरिया में आने वाले बिबलसर गांव में सोमवार को नाडी में डूबने से एक साथ तीन बालकों की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि तीनों बालक पशुओं को लेकर खेतों में चराने गए थे।


बता दें कि उनको पानी पिलाने वे नाडी पर गए तो तीनों नाडी में नहाने के दौरान गहराई में गए और उसी में समा गए।
पुलिस के अनुसार, हादसे में बिबलसर निवासी रोहित कुमार (14) पुत्र राजूराम बागरी, दशरथ कुमार (12) पुत्र छोगाराम प्रजापत और डकातरा निवासी कुलदीप पुत्र पारसमल प्रजापत (ननिहाल हाल बिबलसर) मौत हो गई। तीनों देर शाम तक घर नहीं पहुंचे, तब घटना की जानकारी मिली।

सूचना पर पहुंची पुलिस


सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और ग्रामीणों की मदद से सभी बच्चों के शव को नाडी में से बाहर निकाला। मृतकों में शामिल कुलदीप अपने ननिहाल घूमने आया था। गांव में एक साथ तीन मासूमों की मातम छा गया है।


परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल


उधर, परिजनों का भी रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे इलाके में गमगीन माहौल है। पुलिस मामले में आगे कार्रवाई में जुटी हुई है। बता दें कि बड़ी बात है कि जिन बच्चों की डूबने से मौत हुई है, उनके पिता का भी पहले निधन हो चुका है।

Published on:

19 Aug 2025 07:25 am

Hindi News / Rajasthan / Jalore / जालौर: नाडी में डूबने से 3 बालकों की दर्दनाक मौत, पशुओं को पानी पिलाने गए थे, परिजनों में कोहराम

