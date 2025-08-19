जालौर: नाडी में डूबने से 3 बालकों की दर्दनाक मौत, पशुओं को पानी पिलाने गए थे, परिजनों में कोहराम



बता दें कि उनको पानी पिलाने वे नाडी पर गए तो तीनों नाडी में नहाने के दौरान गहराई में गए और उसी में समा गए।

पुलिस के अनुसार, हादसे में बिबलसर निवासी रोहित कुमार (14) पुत्र राजूराम बागरी, दशरथ कुमार (12) पुत्र छोगाराम प्रजापत और डकातरा निवासी कुलदीप पुत्र पारसमल प्रजापत (ननिहाल हाल बिबलसर) मौत हो गई। तीनों देर शाम तक घर नहीं पहुंचे, तब घटना की जानकारी मिली।