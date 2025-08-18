Patrika LogoSwitch to English

झुंझुनू

RAC कांस्टेबल ने पत्नी पर किया तलवार से वार, फिर ट्रेन के आगे कूदकर दी जान, वाइफ के प्रेम प्रसंग का लगाया आरोप

आरएसी कांस्टेबल ने घरेलू विवाद के चलते पत्नी पर तलवार से हमला कर दिया। इस दौरान उसका आठ वर्षीय बेटा चोटिल हो गया।

झुंझुनू

Lokendra Sainger

Aug 18, 2025

jhunjhunu news
Photo- Patrika Network

Jhunjhunu News: झुंझुनूं शहर के किसान कॉलोनी में किराए के मकान में सोमवार तड़के दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। इंडाली निवासी और आरएसी बीकानेर की तीसरी बटालियन में कार्यरत कांस्टेबल राजकुमार कांटीवाल (35) ने घरेलू विवाद के चलते पत्नी कविता पर तलवार से हमला कर दिया। इस दौरान उसका आठ वर्षीय बेटा चार्विक भी चोटिल हो गया। वारदात के बाद कांस्टेबल ने ओजटू अंडरपास के पास रेलवे ट्रैक पर पहुंचा और ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली।

पुलिस के अनुसार किसान कॉलोनी में किराए के फ्लैट में सोमवार सुबह 4.30 बजे कांस्टेबल राजकुमार व उसकी पत्नी कविता के बीच कहासुनी हुई। गुस्से में राजकुमार ने तलवार से अपनी पत्नी कविता पर कई वार कर दिए। हमले में पत्नी के हाथ की दो उंगलियां कट गईं।

इस दौरान वहां पर मौजूद उसके बेटा चार्विक भी चोटिल हो गया। आस-पास के लोगों को घटना का पता लगते ही कॉलोनी के लोगों ने पुलिस व एम्बुलेंस को सूचना दी। एम्बुलेंस से दोनों को बीडीके अस्पताल ले जाया गया। जहां पर पत्नी की गंभीर हालत पर उसे एसएमएस जयपुर रैफर कर दिया, जबकि बेटे को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।

पहले से रची थी साजिश

जानकारी के अनुसार कांस्टेबल राजकुमार दो दिन पहले ही अपने गांव से तलवार लाया था और घर में छुपा रखी थी। इससे साफ है कि उसने वारदात की योजना पहले से बनाई थी। पुलिस अनुसंधान में यह भी सामने आया है कि पति-पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। मामला कोर्ट तक पहुंचा और जल्द ही अगली सुनवाई होनी थी। इसी तनाव और दबाव के बीच यह वारदात हुई।

आत्महत्या से पहले बनाया वीडियो, सोशल मीडिया पर डाला

हमले के बाद राजकुमार अपनी कार से चिड़ावा अनाज मंडी पहुंचा। वहां कार खड़ी कर ओजटू अंडरपास के पास रेलवे ट्रैक पर गया और ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। ट्रेन से कटने से पहले कांस्टेबल राजकुमार ने 2.19 मिनट का वीडियो बनाया। इसे उसने चिड़ावा अनाज मंडी रेलवे ट्रैक के पास रिकॉर्ड कर वाट्सएप स्टेटस पर डाला। वीडियो में उसने पत्नी नयासर निवासी कविता पर हरियाणा के भिवानी शहर के आस-पास के रहने वाले विक्रम चौधरी के साथ प्रेम-प्रसंग है और उसके गर्भ में विक्रम का बच्चा भी है।

राजकुमार ने कहा कि पत्नी तलाक के लिए उसे टॉर्चर कर रही थी और प्रेमी से शादी करना चाहती थी। वीडियो में आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी बेटे के साथ अकेली किसान कॉलोनी में निजी स्कूल के पास एक किराए के मकान में रहती है। प्रेम प्रसंग की बात उसे तब पता चली जब उसकी ड्यूटी बीकानेर लगी। जब प्रेम-प्रसंग का पता चला तो उसके-मेरे परिवारों की बैठक हुई। बैठक में कविता ने माना कि बच्चा प्रेमी का ही है और उसी से शादी करेगी। उसे तलाक दे दे, वरना वह मरवा देगी। सोमवार सुबह इसी बात को लेकर कविता से बहस हुई।

उसने कहा कि तेरे पास सिर्फ 2 दिन हैं। तलाक के लिए हां कह दे नहीं तो सोमवार शाम तक जान से मरवा देगी। इससे वजह डर गया। पहले भी मेरे बेटे ने मुझे बताया था कि एक अंकल घर आते हैं। वे मम्मी के साथ रहते हैं। मम्मी भी कई बार उनके घर जाती है। विक्रम चौधरी झुंझुनूं में बार-बार किराए का रूम बदल कर रहता है।

भतीजे ने दर्ज कराया मामला

राजकुमार के भतीजे अजय ने चिड़ावा थाने में मामला दर्ज कराया है। जिसमें उसने आरोप लगाया कि कविता और विक्रम चौधरी के संबंधों की गहन जांच होनी चाहिए। पुलिस ने वीडियो और शिकायत को आधार बनाकर मामले की पड़ताल शुरू कर दी है।

कॉलोनी में दहशत, गांव में मातम

घटना के बाद किसान कॉलोनी में दहशत फैल गई। लोग हैरान हैं कि घरेलू विवाद इतना खतरनाक मोड़ ले लेगा। इंडाली गांव और कविता के मायके में मातम पसरा है।

गिरफ्तारी नहीं होने तक नहीं लेंगे शव

कांस्टेबल राजकुमार का शव बगड़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रखा गया है। परिजन व इंडाली के ग्रामीणों ने शव लेने से इनकार कर दिया है। परिजन की मांग है कि जब तक विक्रम चौधरी की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक न तो शव का पोस्टमार्टक कराया जाएगा और न ही शव लिया जाएगा। परिजन व ग्रामीण सीएचसी के बाहर धरने पर बैठे हैं।

Published on:

18 Aug 2025 09:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / RAC कांस्टेबल ने पत्नी पर किया तलवार से वार, फिर ट्रेन के आगे कूदकर दी जान, वाइफ के प्रेम प्रसंग का लगाया आरोप

