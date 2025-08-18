RAC कांस्टेबल ने पत्नी पर किया तलवार से वार, फिर ट्रेन के आगे कूदकर दी जान, वाइफ के प्रेम प्रसंग का लगाया आरोप

राजकुमार ने कहा कि पत्नी तलाक के लिए उसे टॉर्चर कर रही थी और प्रेमी से शादी करना चाहती थी। वीडियो में आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी बेटे के साथ अकेली किसान कॉलोनी में निजी स्कूल के पास एक किराए के मकान में रहती है। प्रेम प्रसंग की बात उसे तब पता चली जब उसकी ड्यूटी बीकानेर लगी। जब प्रेम-प्रसंग का पता चला तो उसके-मेरे परिवारों की बैठक हुई। बैठक में कविता ने माना कि बच्चा प्रेमी का ही है और उसी से शादी करेगी। उसे तलाक दे दे, वरना वह मरवा देगी। सोमवार सुबह इसी बात को लेकर कविता से बहस हुई।