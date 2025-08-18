Rajasthan: सरकारी अस्पताल में हिजाब को लेकर बवाल, डॉक्टर-छात्रा के बीच हुई जमकर बहस, VIDEO हुआ वायरल

वहीं चिकित्सक बिंदु गुप्ता कह रही है कि अस्पताल में चेहरा दिखाकर इलाज करना होगा, यदि इंजेक्शन गलत लग गया तो कौन जिम्मेदार होगा। इस मामले में मजहब का नाम नहीं लें, आपके मजहब की और भी है, अस्पताल कार्यस्थल है। बाहर पर्दा कर सकते हैं। मेडिकल में अनुमति नहीं दूंगी। अब इस मामले में सआदत अस्पताल के पीएमओ ने दोनों पक्ष की रिपोर्ट बनाकर जयपुर निदेशालय भेजी है। वहां से जो निर्देश आएंगे उसके अनुसार आगे की कार्रवाई होगी। वीडियो में दोनों के बीच काफी देर तक बहस हो रही है।