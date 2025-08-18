Rajasthan: सरकारी अस्पताल में हिजाब को लेकर बवाल, डॉक्टर-छात्रा के बीच हुई जमकर बहस, VIDEO हुआ वायरल

राजस्थान के टोंक शहर के जनाना अस्पताल में इंटर्न छात्रा और महिला चिकित्सक के बीच हिजाब को लेकर विवाद सामने आया है। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर चल रहा है। वीडियो के अनुसार छात्रा ने इसे धार्मिक आस्था बताया और कहा था कि हिजाब लगाकर ही इलाज करूंगी।
वहीं चिकित्सक बिंदु गुप्ता कह रही है कि अस्पताल में चेहरा दिखाकर इलाज करना होगा, यदि इंजेक्शन गलत लग गया तो कौन जिम्मेदार होगा। इस मामले में मजहब का नाम नहीं लें, आपके मजहब की और भी है, अस्पताल कार्यस्थल है। बाहर पर्दा कर सकते हैं। मेडिकल में अनुमति नहीं दूंगी। अब इस मामले में सआदत अस्पताल के पीएमओ ने दोनों पक्ष की रिपोर्ट बनाकर जयपुर निदेशालय भेजी है। वहां से जो निर्देश आएंगे उसके अनुसार आगे की कार्रवाई होगी। वीडियो में दोनों के बीच काफी देर तक बहस हो रही है।
कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं ने प्रभारी विनोद परवेविया को महिला चिकित्सक के खिलाफ रविवार को शिकायत सौंपी थी। इसके बाद सोमवार को भाजपा नेताओं और अग्रवाल सेवाकर्मी संगठन ने चिकित्सक के पक्ष में जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा है।
भाजपा जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में जनाना अस्पताल में यूनानी इन्टर्न चिकित्सक की ओर से लेबर रूम के अंदर वीडियो बनाकर बिना पहचान के इलाज करने की जिद करने, चिकित्सक के लिए निर्धारित वेशभूषा, पहचान के लिए नाम पट्टी नहीं लगाने पर विभागीय व कानूनी कार्रवाई की कलक्टर से मांग की है।
प्रसूति गृह में वीडियो क्लिप बनाने पर अग्रवाल सेवाकर्मी संगठन की ओर रोष जाहिर किया है। संगठन संरक्षक नरेन्द्र कुमार जैन, अध्यक्ष पदमा जैन ने जिला कलक्टर से छात्रा के विरूद्ध कार्रवाई की मांग की है।
जनाना अस्पताल में हुए विवाद की रिपोर्ट निदेशालय भेजी है। इसमें दोनों के पक्ष रखे गए हैं। जो भी कार्रवाई होगी निदेशालय स्तर से ही होगी।