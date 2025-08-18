राजस्थान: इस नेशनल हाईवे के फोरलेन की DPR का फिर इंतजार, हादसे हो रहे लगातार, 8 माह में 56 लोगों की मौत

इसी प्रकार रतनपुरा के पास 15 जुलाई को एक ट्रेलर की टक्कर से एक महिला की मौत, 11 जून को रायसर के पास भट्ट का बास मोड़ के पास हुए सड़क हादसे में 8 की मौत, 27 मई को रतनपुरा के पास सड़क हादसे में दो सगे भाइयों सहित तीन की मौत, 21 मई को सड़क हादसे में मां सहित दो बेटों की मौत, 13 अप्रेल को नेकावाला टोल प्लाजा के पास सड़क हादसे में एक परिवार के पांच लोगों की मौत हो गई थी।