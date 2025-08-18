Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बस्सी

रामगढ़ बांध पर कृत्रिम बारिश के लिए उड़ाया ड्रोन, 3 KM दूर जाकर खेत में गिरा, तेज आवाज सुनकर दौड़े ग्रामीण, जानिए क्या बोले

Ramgadh Dam: रामगढ़ बांध पर कृत्रिम बारिश करवाने के लिए उड़ाया गया हाइटेक ड्रोन अचानक अनियंत्रित होकर एक खेत में गिर गया। तेज आवाज सुनकर दौड़े ग्रामीण। जानिए ड्रोन का हाल देखकर क्या बोले-

बस्सी

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

Aug 18, 2025

Photo- Patrika

Ramgadh Dam: रामगढ़ बांध पर कृत्रिम बारिश करवाने के लिए उड़ाया गया हाइटेक ड्रोन अचानक अनियंत्रित होकर गोपालगढ़ गांव के खेत में गिर गया। करीब 200 फीट की ऊंचाई से गिरे ड्रोन का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद खेत में बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। गौरतलब है कि रामगढ़ बांध पर कृत्रिम बरसात करवाने के लिए निजी कंपनी के साथ राज्य सरकार का एमओयू हुआ है।

इसी कड़ी में रविवार सुबह करीब 11:30 बजे कंपनी के मौसम वैज्ञानिक और विशेषज्ञ बांध पहुंचे। एआइ तकनीक से लैस ड्रोन को उड़ाकर बांध के भराव क्षेत्र में परीक्षण शुरू किया गया। पहले दो राउंड सफलतापूर्वक पूरे करने के बाद तीसरे राउंड में ड्रोन अचानक नियंत्रण से बाहर हो गया और तीन किलोमीटर दूर जाकर गोपालगढ़ गांव के नारायण मीना और लल्लूराम मीना के बाजरे के खेत में गिर गया।

ये भी पढ़ें

राजस्थान का ये जिला बनेगा सोने का गढ़, तीसरे ब्लॉक की पुष्टि; हो जाएंगे मालामाल
बांसवाड़ा
Rajasthan Great News Banswara Land Yield Gold third Block Confirmed in Ghatol

ड्रोन गिरने से मची हलचल

ग्रामीणों ने बताया कि खेत में अचानक तेज आवाज सुनाई दी। पास में काम कर रही महिला किसान और बच्चे तुरंत वहां पहुंचे तो देखा कि खेत में बड़ा ड्रोन गिरा पड़ा है। देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीण और बच्चे मौके पर जमा हो गए। ड्रोन का एक हिस्सा भी टूट गया। सूचना मिलने पर कंपनी के विशेषज्ञ वहां पहुंचे और क्षतिग्रस्त ड्रोन को वापस ले गए।

विश्वसनीयता पर उठे सवाल

रामगढ़ बांध पर कृत्रिम बारिश कराने की महत्वाकांक्षी योजना का पहला ट्रायल ही विवादों में घिर गया है। जहां एक ओर कंपनी ने इसे तकनीकी वजह बताया है, वहीं ग्रामीणों में इस प्रयोग को लेकर शंका और अविश्वास पैदा हो गया है। अब आगे के परीक्षण किस हद तक सफल होते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। ग्रामीणों का कहना है कि जिस तकनीक से बारिश कराने की उम्मीद है, वहीं परीक्षण में सफल नहीं हो पा रही।

कम्पनी का दावा

निजी कंपनी के मौसम वैज्ञानिक शशांक शर्मा ने बताया कि ड्रोन के गिरने की वजह जीपीएस सिग्नल लॉस नहीं, बल्कि ‘बर्ड हिट’ यानी पक्षी से टकराना है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं सामान्य हैं और इसका परीक्षण कार्यक्रम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ड्रोन ट्रायल आगे भी जारी रहेंगे।

ये भी पढ़ें

जयपुर में ड्रोन से कृत्रिम बारिश का प्रयोग: तीसरी बार में उड़ा ड्रोन… फिर भी नहीं हो पाई बारिश, जानें क्यों?
जयपुर
jaipur artificial rain

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Aug 2025 02:16 pm

Hindi News / Rajasthan / Bassi / रामगढ़ बांध पर कृत्रिम बारिश के लिए उड़ाया ड्रोन, 3 KM दूर जाकर खेत में गिरा, तेज आवाज सुनकर दौड़े ग्रामीण, जानिए क्या बोले

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.