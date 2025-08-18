रामगढ़ बांध पर कृत्रिम बारिश के लिए उड़ाया ड्रोन, 3 KM दूर जाकर खेत में गिरा, तेज आवाज सुनकर दौड़े ग्रामीण, जानिए क्या बोले

रामगढ़ बांध पर कृत्रिम बारिश कराने की महत्वाकांक्षी योजना का पहला ट्रायल ही विवादों में घिर गया है। जहां एक ओर कंपनी ने इसे तकनीकी वजह बताया है, वहीं ग्रामीणों में इस प्रयोग को लेकर शंका और अविश्वास पैदा हो गया है। अब आगे के परीक्षण किस हद तक सफल होते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। ग्रामीणों का कहना है कि जिस तकनीक से बारिश कराने की उम्मीद है, वहीं परीक्षण में सफल नहीं हो पा रही।