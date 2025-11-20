Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Miss Universe 2025: राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा फाइनल में, भारत चौथे ताज से बस एक कदम दूर

Miss Universe 2025 का 74वां ब्यूटी पेजेंट बैंकॉक में आयोजित हो रहा है। दुनिया की 130 प्रतियोगियों के बीच राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा फाइनल में पहुंच गई हैं। उनकी शानदार परफॉर्मेंस से देशभर के लोगों में उम्मीदें जगी हैं।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Nov 20, 2025

Miss Universe 2025

Manika Vishwakarma (Photo social media)

Miss Universe 2025: विश्व मंच पर भारत की चमक बढ़ाने का काम इस बार राजस्थान की बेटी मनिका विश्वकर्मा कर रही हैं। थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित हो रहे 74वें मिस यूनिवर्स 2025 ब्यूटी पेजेंट में उन्होंने फाइनल राउंड में जगह बनाकर भारत की उम्मीदों को पंख दे दिए हैं।

बता दें कि 130 देशों की प्रतिभावान व सुंदर प्रतिभागियों के बीच मनिका ने अपनी खूबसूरती, आत्मविश्वास और बुद्धिमत्ता से न केवल सबको प्रभावित किया। बल्कि टॉप फेवरिट्स की सूची में शामिल होकर पूरे देश का दिल भी जीत लिया है। अब भारत को चौथा मिस यूनिवर्स ताज दिलाने से वह सिर्फ एक कदम दूर हैं।


21 नवंबर को होगा ग्रैंड फिनाले


मिस यूनिवर्स का भव्य ग्रैंड फिनाले 21 नवंबर 2025 को इम्पैक्ट चैलेंजर हॉल, पाकक्रीत, ननताबुरी (बैंकॉक) में होगा। थाईलैंड के समयानुसार, सुबह 8 बजे और भारतीय समयानुसार सुबह 6:30 बजे से इसका लाइव प्रसारण मिस यूनिवर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मुफ्त देखा जा सकेगा।


छोटे शहर से विश्व मंच तक का सफर


मनिका की कहानी बड़े शहरों की चमक-दमक से नहीं, बल्कि राजस्थान के एक छोटे शहर श्रीगंगानगर की साधारण गलियों से शुरू होती है। वहां से निकलकर उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की।

पढ़ाई के साथ उन्होंने समाजसेवा, कला और नेतृत्व की दिशा में खुद को साबित किया। एनसीसी कैडेट के रूप में अनुशासन, क्लासिकल डांस में कला और सामाजिक कार्यों में उनकी समझ ने उन्हें एक ‘कंप्लीट पर्सनैलिटी’ बनाया।


‘न्यूरोनोवा’ से बदला नजरिया


मानसिक स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने ‘न्यूरोनोवा’ नाम का प्लेटफॉर्म शुरू किया, जो न्यूरोडायवर्जेंट व्यक्तियों जैसे ADHD या ऑटिज्म से जूझ रहे लोगों के लिए जागरुकता फैलाता है। उनके अनुसार ये बीमारियां नहीं, बल्कि सोचने-समझने के एक अनोखे तरीके हैं। मनिका ने यह साबित किया कि ब्यूटी सिर्फ चेहरे पर नहीं, विचारों और नजरिए में भी होती है।

BIMSTEC Sewocon में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए विदेश नीति और सामाजिक मुद्दों पर उनके विचारों ने युवा पीढ़ी को प्रभावित किया। ललित कला अकादमी और जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स से मिले सम्मान ने उनके कलाकार व्यक्तित्व को नई पहचान दी।


मिस यूनिवर्स राजस्थान का खिताब जीतने के बाद जब उन्होंने उसी मंच पर अपनी उत्तराधिकारी को ताज पहनाया, उसी दिन मिस यूनिवर्स इंडिया के ऑडिशन में हिस्सा लिया और फिर इतिहास रच दिया।


जयपुर के मंच से देश के ताज तक


18 अगस्त 2025 को जयपुर में आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया फिनाले में उन्होंने 48 प्रतियोगियों को पछाड़कर ताज जीता। जब रैंपवॉक के दौरान ‘तुझे देखा तो ये जाना सनम…’ गाना बजा और उनकी मुस्कान रौशन हुई, तो तालियों की गूंज सिर्फ हॉल तक सीमित नहीं रही। उस क्षण भारत ने एक नए सपने को आकार लेते देखा।

20 Nov 2025 02:15 pm

Miss Universe 2025: राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा फाइनल में, भारत चौथे ताज से बस एक कदम दूर

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

राजस्थान में संगठित अपराध पर डीजीपी का कड़ा रुख, पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश

जयपुर

Jaipur Crime : जयपुर में दुकानदार और तीन युवकों में हुई मारपीट, मचा हंगामा

Jaipur Crime fight broke out between a shopkeeper and three youths leading to commotion
जयपुर

माइक्रोसॉफ्ट की रिपोर्ट से साफ, जिनका काम दिमाग से है, उनके लिए AI सुपरपावर

जयपुर

12वीं पास युवा अगले 3 दिन तक कर सकते हैं इस सरकारी नौकरी भर्ती के फॉर्म को एडिट, नोट कर लें जरूरी तारीख

CG job, cg govt job, Mahasamund jila panchayat
जयपुर

Rajasthan Weather Update: कड़ाके की ठंड से कांपा माउंट आबू , राजस्थान में 21,22,23 नवंबर को बौछारों का अलर्ट

जयपुर
