उदयपुर की सोफिया जैपुरी बनीं महिलाओं की उम्मीद, 2500 से अधिक को सिखाया रोजगार का हुनर, पढ़ें प्रेरक कहानी

सोफिया और उनकी टीम के बनाए उत्पाद पूरी तरह हैंडमेड हैं। उनकी टीम रेजिन कला, क्रोशिए कार्य, गोटा कढ़ाई, हैंड पेंटिंग, कला व शिल्प उत्पाद और शादी-विवाह की पैकिंग सामग्री तैयार करती है। इन उत्पादों से महिलाएं न सिर्फ आय अर्जित कर रही हैं, बल्कि उदयपुर की पारंपरिक कला को भी नए रूप में आगे बढ़ा रही हैं। प्रशिक्षित महिलाओं के हस्तनिर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी उदयपुर में समय-समय पर लगाई जाती है, जहां अपना हुनर दिखाने और बिक्री का मंच मिलता है।