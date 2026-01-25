Rajasthan Stone Mart: जयपुर में खुलेगा पत्थरों का खजाना, स्टोनमार्ट में दिखेगी राजस्थान की असली ताकत



प्रमुख शासन सचिव टी. रविकान्त ने खनिज भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि पेवेलियन में प्रदेश की सभी प्रमुख स्टोन वैरायटियों को उनकी विशेषताओं के साथ आकर्षक ढंग से प्रदर्शित किया जाए। उन्होंने बताया कि राजस्थान विश्वविख्यात मार्बल, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, क्वार्टजाइट और सेंडस्टोन की अनेक किस्मों के लिए अंतरराष्ट्रीय पहचान रखता है। हरा, काला, रोजी पिंक, सफेद ग्रेनाइट तथा डिजाइनदार मार्बल की विविध रेंज यहां उपलब्ध है।