Rajasthan: RPSC ने निकाली कृषि स्कूल लेक्चरर भर्ती, ये डिग्री होना जरूरी, आवेदन इस तारीख से

Rajasthan Teacher Recruitment: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए कृषि विषय में स्कूल लेक्चरर के 500 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन पूरी प्रक्रिया केवल ऑनलाइन की जाएगी।
बता दें कि आवेदन की शुरुआत 4 सितंबर 2025 से होगी और अंतिम तारीख 3 अक्टूबर 2025 की रात 12 बजे है। चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा की तारीख और केंद्रों की जानकारी बाद में दी जाएगी।
इस भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास UGC मान्यता प्राप्त चार वर्षीय स्नातक डिग्री कृषि या बागवानी में होना आवश्यक है। इसके अलावा संबंधित विषय में पीजी डिग्री और बीएड भी जरूरी है। उम्मीदवार की आयु 01.01.2026 को कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए।
निर्धारित आयु सीमा से ऊपर होने पर नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/ई.डब्ल्यू.एस. की महिलाओं को 10 साल की छूट मिलेगी। सामान्य वर्ग की महिलाओं को 5 साल की छूट मिलेगी। विधवा और परित्यक्ता महिलाएं आयु सीमा से मुक्त रहेंगी। वेतन इस पद के लिए पे-बैंड और पे-मैट्रिक्स लेवल L-12 में होगा, जिसमें ग्रेड पे 4800 रुपये शामिल है।
परीक्षा दो पेपर में आयोजित होगी। पेपर-I में सामान्य अध्ययन शामिल है, जिसमें राजस्थान एवं भारत का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, मानसिक योग्यता, गणित व सांख्यिकी, हिंदी-अंग्रेजी योग्यता, समसामयिक घटनाएं, सामान्य विज्ञान, भारतीय राजनीति, राजस्थान का भूगोल, शैक्षिक मनोविज्ञान, शैक्षिक प्रबंधन और बच्चों के निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 जैसे विषय होंगे।
पेपर-II में संबंधित विषय का ज्ञान उच्चतर माध्यमिक, स्नातक और पीजी स्तर पर परखा जाएगा। शिक्षाशास्त्र, शिक्षण सामग्री और शिक्षा में कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी का भी ज्ञान शामिल होगा।