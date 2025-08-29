Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

राजस्थान SI भर्ती फर्जीवाड़ा: कैसे 24 टॉपर्स ने सिस्टम का बनाया मजाक… धांधली करके हासिल की वर्दी

राजस्थान एसआई भर्ती में जांच के बाद बड़ी धांधली का मामला सामने आया है। 24 टॉपर्स ने डमी उम्मीदवार या पेपर लीक के जरिए एसआई परीक्षा पास की थी। इनमें टॉप रैंक हासिल करने वाला नरेश कुमार भी शामिल है।

जयपुर

Kamal Mishra

Aug 29, 2025

Rajasthan SI Bharti
प्रतीकात्मक तस्वीर-एआई जेनरेटेड

जयपुर। राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने खुलासा किया है कि वर्ष 2021 की सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती परीक्षा में शामिल 24 शीर्ष रैंक हासिल करने वाले अभ्यर्थियों ने या तो डमी उम्मीदवारों के सहारे या फिर लीक पेपर से सफलता पाई। इसमें प्रथम स्थान हासिल करने वाला अभ्यर्थी भी शामिल है।

सांचौर निवासी और 2021 परीक्षा का टॉपर नरेश कुमार, जिसे कभी आदर्श माना जाता था, दरअसल लीक हुए प्रश्नपत्र और डमी उम्मीदवार की मदद से पास हुआ। मार्च 2022 में जब प्रशिक्षणरत SI के एक बैच को हिरासत में लिया गया, तब वह भी उनमें शामिल था।

इन रैंक धारियों का जांच में आया था नाम

DIG (SOG) पारीस देशमुख के अनुसार, जांच में जिन रैंकर्स के नाम सामने आए हैं उनमें -1, 3, 5, 10, 11, 13, 18, 19, 20, 22, 24, 28, 34, 40, 52, 55, 69, 72, 79, 86, 87, 88, 92 और 99 शामिल हैं।

पूर्व RPSC सदस्य की भूमिका

जांच में यह भी सामने आया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के पूर्व सदस्य रामूराम रैका की संलिप्तता रही। उनकी बेटी शोभा (26 वर्ष) और बेटा देवेश (27 वर्ष) भी टॉपरों की सूची में शामिल रहे। शोभा ने 5वीं और देवेश ने 40वीं रैंक हासिल की थी। जांच एजेंसियों का कहना है कि दोनों को अपने पिता के प्रभाव का लाभ मिला।

री-टेस्ट में खुली पोल

जब राजस्थान पुलिस अकादमी (RPA) में पूरे बैच के प्रशिक्षु SI को फिर से वही प्रश्न हल करने के लिए दिए गए, तब कई टॉपर फेल साबित हुए। राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य रामूराम की बेटी शोभा, जिसने मूल परीक्षा में हिंदी में 188.68 और सामान्य ज्ञान (GK) में 154.84 अंक हासिल किए थे, री-टेस्ट में केवल 24 प्रश्न हिंदी और 34 सामान्य ज्ञान में सही कर पाई।

देवेश और अन्य कई का खराब प्रदर्शन रहा

टॉपर मंजी देवी, जिसे 11वीं रैंक मिली थी और जिसने कुल 351.64 अंक पाए थे, री-टेस्ट में सिर्फ 52 हिंदी और 71 सामान्य ज्ञान के प्रश्न ही हल कर पाई। इसी तरह विजेंद्र कुमार, जिसने पहले हिंदी में 168.28 और सामान्य ज्ञान में 157.59 अंक पाए थे, री-टेस्ट में केवल 49 हिंदी और 62 सामान्य ज्ञान के प्रश्न ही सही कर पाया।

बेसिक सवालों के भी जवाब नहीं दे पाए

एक अधिकारी ने बताया कि कई आरोपित उम्मीदवार राजस्थान की कला-संस्कृति और भारतीय संविधान से जुड़े सामान्य प्रश्नों का भी जवाब नहीं दे पाए। यही कारण है कि वर्षों से तैयारी कर रहे RAS अभ्यर्थी भी उतना स्कोर नहीं कर पाए थे, जितना इन संदिग्ध उम्मीदवारों ने उस परीक्षा में किया था।

3 लाख 83 हजार अभ्यर्थियों ने दी थी परीक्षा

आयोग ने 3 फरवरी 2021 को सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर के 859 पदों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की थी। ऑनलाइन फॉर्म 9 से 10 मार्च तक मांगे गए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु में तीन वर्ष की छूट देने कारण 9 से 23 जून 2021 तक वापस आवेदन लिए गए। परीक्षा के लिए 7 लाख 97 हजार 030 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इनमें 3 लाख 83 हजार अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी।

29 Aug 2025 02:04 pm

