राजस्थान में आतंकी नेटवर्क का खुलासा: जयपुर समेत 4 जिलों से 5 लोग हिरासत में, मदरसे में पढ़ाते हैं 2 संदिग्ध



विदेशी लोगों से फंडिंग के मामले में पांच को हिरासत में लिया गया है। इनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। इनसे मिले डिजिटल उपकरणों की फॉरेंसिक जांच करवाई जा रही है। अभी इनको गिरफ्तार नहीं किया है। यह भी जानकारी जुटाई जा रही है कि विदेश से फंडिंग करने वाले लोग कौन हैं और उनका क्या उद्देश्य है।

-दिनेश एमएन, एडीजी एटीएस-एजीटीएफ