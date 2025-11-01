Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान में आतंकी नेटवर्क का खुलासा: जयपुर समेत 4 जिलों से 5 लोग हिरासत में, मदरसे में पढ़ाते हैं 2 संदिग्ध

हिरासत में लिए गए पांच लोगों पर आतंकी और संदिग्ध संगठनों से जुड़ाने व चंदा एकत्रित कर आर्थिक सहायता करने का भी संदेह है। इनसे कुछ मोबाइल, चंदे की रसीदें और अन्य सामग्री कब्जे में ली गई है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Nov 01, 2025

Rajasthan Terrorist network exposed

Rajasthan Terrorist network exposed (Patrika Photo)

जयपुर/जोधपुर/जालोर: खुफिया विभाग (आईबी) की सूचना पर राज्य की एंटी टैरेरिस्ट स्क्वॉयड (एटीएस) ने आतंकवाद विरोधी अभियान के तहत कार्रवाई कर शुक्रवार को जयपुर, जोधपुर, जालोर और करौली से पांच लोगों को हिरासत में लिया है। ये सभी विदेश में संदिग्ध व्यक्तियों के संपर्क में थे और विदेश यात्रा की योजना बना रहे थे।


बता दें कि इन पर आतंकी और संदिग्ध संगठनों से जुड़ाने व चंदा एकत्रित कर आर्थिक सहायता (फंडिंग) करने का भी संदेह है। इनसे कुछ मोबाइल, चंदे की रसीदें और अन्य सामग्री कब्जे में ली गई है। सभी से जयपुर में पूछताछ की जा रही है।


एटीएस की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, सांचोर से उसामा उमर और जोधपुर के पीपाड़ से मसूद को हिरासत में लिया है, दोनों भाई हैं। इसी प्रकार जोधपुर सिटी से मोहम्मद अयूब पुत्र अब्दुल गफ्फार को, करौली से मोहम्मद जुनेद पुत्र हाफिज मजहर और जयपुर से बसीर पुत्र सगीरूदीन को हिरासत में लिया है।

सूत्रों का कहना है कि पांच व्यक्तियों के आतंकी संगठनों से जुड़े होने का संदेह है। जो आर्थिक मदद कर रहे थे। मसूद के पास चंदे की कुछ रसीदें भी मिली हैं।


मदरसे में पढ़ाते हैं दो संदिग्ध


जानकारी के अनुसार, अयूब और उस्मान/ओसामा दोनों भाई हैं। जो स्थानीय मदरसों में बतौर मौलाना बच्चों को पढ़ाते हैं। अयूब गत 10-15 साल से जोधपुर के चोखा में बोम्बे आवास योजना में रह रहा है। वो चोपासनी गांव स्थित मदरसे में बच्चों को पढ़ाता है। उधर, पीपाड़ से पकड़ में आने वाला मसूद मूलत: बाड़मेर जिले का रहने वाला बताया जाता है।


चंदे की रसीदें और कई सामान जब्त


जोधपुर स्थित बोम्बे आवास योजना में तलाशी लेकर अयूब खान को हिरासत में लिया। उससे दो मोबाइल, चंदा एकत्रित करने संबंधी कुछ रसीदें और अन्य दस्तावेज कब्जे में लिए गए। वहीं, पीपाड़ शहर में संदिग्ध मसूद की तलाश में मकान में छापा मारा, लेकिन वो अपने ठिकाने पर नहीं मिला। संभवत: उसे कार्रवाई की भनक लग गई थी।


हालांकि, तलाश के बाद एटीएस ने मसूद को पकड़ लिया। उससे भी मोबाइल और दस्तावेज कब्जे में लिए गए हैं। इसी प्रकार जालोर के सांचोर में झेरड़ियावास में दबिश देकर उस्मान/ओसामा उर्फ अनवर खान को हिरासत में लिया है, जो बाड़मेर जिले के रामसर गांव का निवासी बताया जा रहा है। वह सांचोर की एक मस्जिद में मौलवी के रूप में कार्यरत है।


अभी गहनता से जांच की जा रही


विदेशी लोगों से फंडिंग के मामले में पांच को हिरासत में लिया गया है। इनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। इनसे मिले डिजिटल उपकरणों की फॉरेंसिक जांच करवाई जा रही है। अभी इनको गिरफ्तार नहीं किया है। यह भी जानकारी जुटाई जा रही है कि विदेश से फंडिंग करने वाले लोग कौन हैं और उनका क्या उद्देश्य है।
-दिनेश एमएन, एडीजी एटीएस-एजीटीएफ

ये भी पढ़ें

आसाराम को किस आधार पर मिली 6 माह की अंतरिम जमानत, क्या आजीवन कारावास में भी होगा बदलाव?
Patrika Special News
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Nov 2025 07:30 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान में आतंकी नेटवर्क का खुलासा: जयपुर समेत 4 जिलों से 5 लोग हिरासत में, मदरसे में पढ़ाते हैं 2 संदिग्ध

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

शरीर ही ब्रह्माण्ड – ब्रह्म रथी : रथ माया

ओपिनियन

91 हजार को सरकारी नौकरी, 1.50 लाख प्रक्रियाधीन, 140 करोड़ के लोन… युवाओं को लेकर क्या है सरकार का प्लान

Rajasthan 9 MLAs wrote a letter to CM Bhajanlal made this demand know what is matter
जयपुर

राजस्थान में निजी स्लीपर बसों की हड़ताल से फंसे मुसाफिर, सुरक्षा का मुद्दा या दबाव बनाने की रणनीति

जयपुर

खुशखबरी: इन सैनिकों की सम्मान राशि बढ़ाने पर आया अपडेट, जयपुर-जोधपुर में मिलेंगी ये खास सुविधाएं

जयपुर

Rajasthan: ये दवा तो नकली है… राजस्थान में लाखों की खेप बाजार में बिकने के बाद चला पता, अब कंपनी पर एक्शन की तैयारी

fake-medicine
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.