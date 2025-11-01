आसाराम को किस आधार पर मिली 6 माह की अंतरिम जमानत, क्या आजीवन कारावास में भी होगा बदलाव?

यह अंतरिम जमानत आसाराम की सजा को स्थायी रूप से प्रभावित नहीं करेगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह केवल 6 महीने के लिए है और मेडिकल आधार पर दी गई है। सजा स्थगन की अर्जी अभी लंबित है, जिस पर आगे सुनवाई होगी। आसाराम की कानूनी टीम सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है, जहां वे सजा को चुनौती दे सकते हैं। हालांकि, कानून के जानकारों का कहना है कि मेडिकल जमानत से सजा में बदलाव की संभावना कम है, क्योंकि अपराध गंभीर श्रेणी के हैं। पीड़िताओं के वकील सोलंकी ने कहा कि वे इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे।