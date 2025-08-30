राजस्थान बनेगा निवेश और शहरी विकास का हब, जयपुर में हाईटेक-आईटी सिटी प्रस्तावित, भिवाड़ी होगा नया गुरुग्राम



राजधानी जयपुर में 500 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में हाईटेक सिटी और आईटी सिटी प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार निवेश का स्वागत करती है। प्रक्रियाओं को सरल किया जा रहा है और निवेश को सुरक्षित और लाभकारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नारेडको के अध्यक्ष जी. हरि बाबू ने आवास और अवसंरचना क्षेत्रों को सशक्त बनाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए इन्हें विकास के दोहरे इंजन बताया।