जयपुर

राजस्थान बनेगा निवेश और शहरी विकास का हब, जयपुर में हाईटेक-आईटी सिटी प्रस्तावित, भिवाड़ी होगा नया गुरुग्राम

नारेडको कन्वेंशन में मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने कहा, राजस्थान निवेश और शहरी विकास का हब बनेगा। 40% डीएमआईसी राज्य से गुजरता है, 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे घोषित किए गए हैं। जयपुर में हाईटेक-आईटी सिटी प्रस्तावित है। भिवाड़ी को गुरुग्राम का विकल्प बनाया जाएगा।

जयपुर

Arvind Rao

Aug 30, 2025

Chief Secretary Sudhanshu Pant
Chief Secretary Sudhanshu Pant (Patrika Photo)

जयपुर: राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने कहा कि पिछले लगभग 10 वर्षों में देश में शहरी विकास और शहरी अवसंरचना क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया है। राजस्थान अपार संभावनाओं का राज्य है। यहां टियर-2 और टियर-3 शहर तेजी से विकसित हो रहे हैं। राजस्थान निवेश और शहरी विकास का हब बनेगा। मुख्य सचिव ने यह बातें नारेडको का राष्ट्रीय कन्वेंशन में कही।


उन्होंने कहा कि राजस्थान को उसके भौगोलिक स्थान के कारण विशिष्ट लाभ प्राप्त हैं। यह एनसीआर को मुंबई महानगरीय क्षेत्र से जोड़ता है और लगभग 40 फीसदी दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर राज्य से होकर गुजरता है। हाल ही में राज्य में 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे की घोषणा की गई है, जो हमारे प्रमुख शहरों को राष्ट्रीय राजमार्गों और अन्य एक्सप्रेस-वे से जोड़ेंगे।

जयपुर मेट्रो पर पंत क्या बोले


जयपुर मेट्रो का फेज-2 हाल ही में प्रारंभ हुआ है। महुआ की सलाह पर डीएमआरसी को इसमें जोड़ा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2025, मॉडल बिल्डिंग बाइलॉज 2025 जैसी नीतियां शामिल हैं, जो उच्च एफएआर और सरल अनुमोदन प्रक्रियाएं प्रदान करती हैं। राज्य सरकार भिवाड़ी को गुरुग्राम-मानेसर का सशक्त विकल्प बनाने के लिए कार्यरत है।

हाईटेक और आईटी सिटी प्रस्तावित


राजधानी जयपुर में 500 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में हाईटेक सिटी और आईटी सिटी प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार निवेश का स्वागत करती है। प्रक्रियाओं को सरल किया जा रहा है और निवेश को सुरक्षित और लाभकारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नारेडको के अध्यक्ष जी. हरि बाबू ने आवास और अवसंरचना क्षेत्रों को सशक्त बनाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए इन्हें विकास के दोहरे इंजन बताया।

Updated on:

30 Aug 2025 08:37 am

Published on:

30 Aug 2025 08:33 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान बनेगा निवेश और शहरी विकास का हब, जयपुर में हाईटेक-आईटी सिटी प्रस्तावित, भिवाड़ी होगा नया गुरुग्राम

