पूर्व सीएम वसुंधरा राजे बोलीं- हर व्यक्ति के जीवन में आता है वनवास और वापसी भी होती है, कांग्रेस ने किया पलटवार



पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने संबोधन में भगवान राम की सीख का उल्लेख करते हुए कहा कि रामराज्य का मूल मंत्र है कि सभी जाति, धर्म और वर्ग के लोग मिलकर साथ रहें। उन्होंने कहा कि परिवार और समाज को एकजुट करके आगे बढ़ाना ही रामराज्य की भावना है। राजे ने यह भी कहा कि डर तभी लगता है, जब इंसान जानबूझकर गलत करता है, यदि जीवन में धर्म और वेद विज्ञान को अपनाया जाए तो भय समाप्त हो जाता है।