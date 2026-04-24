National Panchayati Raj Day: राजस्थान की धरा पर आज पंचायतों की कमान सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है। यहां की महिला सरपंचों ने घूंघट की मर्यादा और घर की चौखट को पार कर ग्रामीण विकास के नए मानक स्थापित किए हैं। आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर बात राजस्थान की उन पांच महिला सरपंच की जिन्होंने खेल के मैदान से लेकर डिजिटल साक्षरता और 102 वर्ष की उम्र में भी जनसेवा का ऐसा जज्बा दिखाया कि राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हासिल की। ये कहानियां बताती हैं कि जब आधी आबादी नेतृत्व संभालती है, तो बदलाव कितना गहरा होता है।