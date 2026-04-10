Rajasthan: युद्ध का पर्यटन सेक्टर पर असर, अप्रेल में 80 फीसदी बुकिंग रद्द, रोजाना 6 करोड़ का नुकसान

मौजूदा हालात से पर्यटन उद्योग को रोजाना 6 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो रहा है। हालांकि अमरीका-ईरान के बीच दो सप्ताह के युद्ध विराम की घोषणा के बाद विदेशी पर्यटन के हालात सुधरने की उम्मीद जगी है। राजस्थान में अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूके, फ्रांस और नार्वे समेत करीब 18 देशों से पर्यटक आते हैं, लेकिन इस बार इन देशों के पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज हुई है। टूर ऑपरेटर्स के अनुसार पहले रोजाना 500 से 700 विदेशी पर्यटक जयपुर पहुंचते थे, वहीं अब यह संख्या घटकर 100 से 150 रह गई है।