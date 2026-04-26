राजस्थान यूनिवर्सिटी दीक्षांत समारोह: 2.71 लाख ​स्टूडेंट्स को 24 सिक्योरिटी फीचर्स वाली डिग्रियां, उप राष्ट्रपति ने युवाओं को दिया संदेश

इस बार इकोनॉमिक्स विषय में डी लिट की उपाधि रिटायर्ड आईपीएस डॉ. के. राम को मिली, जो 72 वर्ष के हैं। इस दौरान उनके साथ पोते-पोती भी आए थे। दादाजी को राज्यपाल से उपाधि लेते देख वे काफी खुश हुए। के. राम मणिपुर में डीजी पद पर रहे हैं। 1981 बैच के आईपीएस रहे। उन्होंने 49 साल पहले आरयू से ही इकोनॉमिक्स में एमए किया था और गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा हिमांशु दत्त को एक साथ चार गोल्ड मेडल मिले जिनमें फिजिक्स मैथ्स और ओवरऑल बीएससी शामिल है। आरुषि वर्मा को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में गोल्ड मेडल मिलां जबकि ध्रुव दाधीच ने विशेष श्रेणी में सफलता हासिल की। दुर्गेश राजोरिया ने 50 वर्ष की उम्र में संस्कृत में एमए कर गोल्ड मेडल प्राप्त किया।