दिल छू गई इंसानियतः दो बहनों की शादी में मायरा भरने की थी टेंशन, मामा बनकर पहुंचा पूरा थाना, भरा इतने लाख का भात

Jaipur Police Mayra: राजस्थान पुलिस अक्सर अपने सख्त तेवरों के लिए जानी जाती है, लेकिन खाकी के भीतर धड़कने वाले संवेदनशील दिल जब मदद के लिए आगे आते हैं, तो समाज में एक नई मिसाल कायम होती है। ऐसा ही एक प्रेरक उदाहरण जयपुर की कानोता थाना पुलिस ने पेश किया है, जहां पुलिसकर्मियों ने अपने ही थाने के एक साधारण कर्मचारी की दो बेटियों की शादी में दो लाख से ज्यादा कैश मायरा और अन्य जेवर एवं कपड़े देकर परिवार की खुशियों में चार चांद लगा दिए। परिवार भी इस खुशी को पाकर भावुका हो गया।