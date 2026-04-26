Rajasthan Politics : दलाई लामा से दिव्या मदेरणा की ये मुलाक़ात और तस्वीर चर्चा में, जानते हैं क्या है वजह?

राजस्थान की राजनीति में अपनी बेबाकी और कड़े तेवरों के लिए पहचानी जाने वाली कांग्रेस नेता दिव्या मदेरणा अब एक बेहद खास वजह से चर्चा में हैं। ओसियां से पूर्व विधायक और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय सचिव दिव्या मदेरणा ने हाल ही में तिब्बती बौद्ध धर्म के सर्वोच्च आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा से मुलाकात की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। इस तस्वीर में दलाई लामा दिव्या मदेरणा को एक दुर्लभ तरीके से आशीर्वाद देते नजर आ रहे हैं।