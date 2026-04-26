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Rajasthan Politics : दलाई लामा से दिव्या मदेरणा की ये मुलाक़ात और तस्वीर चर्चा में, जानते हैं क्या है वजह?

राजस्थान कांग्रेस की फायरब्रांड नेता और ओसियां की पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा की आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा के साथ एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रही है।

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जयपुर

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Nakul Devarshi

Apr 26, 2026

दलाई लामा से आशीर्वाद लेते हुए दिव्या मदेरणा

दलाई लामा से आशीर्वाद लेते हुए दिव्या मदेरणा

राजस्थान की राजनीति में अपनी बेबाकी और कड़े तेवरों के लिए पहचानी जाने वाली कांग्रेस नेता दिव्या मदेरणा अब एक बेहद खास वजह से चर्चा में हैं। ओसियां से पूर्व विधायक और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय सचिव दिव्या मदेरणा ने हाल ही में तिब्बती बौद्ध धर्म के सर्वोच्च आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा से मुलाकात की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। इस तस्वीर में दलाई लामा दिव्या मदेरणा को एक दुर्लभ तरीके से आशीर्वाद देते नजर आ रहे हैं।

'Odu' आशीर्वाद, जिसने दिव्या को कर दिया भावुक

दिव्या मदेरणा ने इस मुलाकात को अपने जीवन का सबसे 'दुर्लभ क्षण' बताया है। उन्होंने साझा किया कि परम पूज्य दलाई लामा ने उनके मस्तक से अपना मस्तक स्पर्श कर आशीर्वाद दिया।

पवित्र परंपरा: तिब्बती संस्कृति में इस मस्तक स्पर्श को “Odu” कहा जाता है।

आध्यात्मिक महत्व: दिव्या ने बताया कि बौद्ध परंपरा में मस्तक को ज्ञान और चेतना का केंद्र माना जाता है। "Odu" आशीर्वाद का सबसे गहरा और पवित्र रूप है, जो करुणा और शांति का संचार करता है।

सत्ता नहीं, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म: दिव्या

मुलाकात के बाद दिव्या मदेरणा ने जो पंक्तियां लिखीं, उन्हें उनके आगामी राजनीतिक सफर के लिए एक बड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने लिखा, "विश्व शांति और मानवता के प्रतीक दलाई लामा से मिला यह आशीर्वाद मुझे हमेशा याद दिलाएगा कि सार्वजनिक जीवन का सबसे बड़ा धर्म सत्ता नहीं, बल्कि सेवा, संवेदना और मानवता है।"

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राजस्थान की राजनीति में 'सत्ता संघर्ष' के बीच दिव्या का यह बयान उनके परिपक्व होते राजनीतिक व्यक्तित्व को दर्शाता है।

सोशल मीडिया पर उमड़ी प्रतिक्रियाएं

जैसे ही दिव्या ने यह तस्वीर साझा की, उनके समर्थकों और विरोधियों दोनों ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया।

समर्थक: इसे दिव्या की सादगी और उच्च संस्कारों से जोड़कर देख रहे हैं।

सुर्खियां: राजस्थान के मारवाड़ अंचल में इस मुलाकात की सबसे ज्यादा चर्चा है, जहाँ मदेरणा परिवार का दशकों से गहरा राजनीतिक प्रभाव रहा है।

मारवाड़ की राजनीति और 'आध्यात्मिक शांति'

अक्सर विरोधियों को घेरने वाली दिव्या मदेरणा का यह आध्यात्मिक अवतार उन लोगों के लिए चौंकाने वाला है जो उन्हें केवल एक 'राजनेता' के रूप में देखते हैं। दलाई लामा के सानिध्य में बिताए इन क्षणों ने यह साफ कर दिया है कि मारवाड़ की यह 'शेरनी' अब अपने सार्वजनिक जीवन में अध्यात्म और संवेदनाओं को भी प्रमुख स्थान दे रही है।

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Updated on:

26 Apr 2026 11:08 am

Published on:

26 Apr 2026 11:05 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Politics : दलाई लामा से दिव्या मदेरणा की ये मुलाक़ात और तस्वीर चर्चा में, जानते हैं क्या है वजह?

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