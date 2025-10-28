Rajasthan VDO Admit Card: 2 नवंबर को होगी परीक्षा, 30 अक्टूबर से डाउनलोड होंगे एडमिट कार्ड

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (फोटो-पत्रिका)
RSMSSB VDO Recruitment: जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) ने ग्राम विकास अधिकारी (VDO) भर्ती परीक्षा 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार, अभ्यर्थियों के परीक्षा जिले की जानकारी आज 28 अक्टूबर को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी, जबकि एडमिट कार्ड 30 अक्टूबर 2025 को डाउनलोड के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे।
परीक्षा का आयोजन 2 नवंबर 2025 (रविवार) को प्रदेशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर एक ही चरण में किया जाएगा। बोर्ड ने बताया कि इस परीक्षा में लाखों अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को समय से पहले पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश केवल मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र (आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड आदि) और एडमिट कार्ड दिखाने पर ही मिलेगा।
परीक्षा केंद्र में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर या स्मार्टवॉच आदि पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। उम्मीदवारों को सादा नीला या काला पेन लाने की अनुमति होगी।
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि एडमिट कार्ड केवल ऑनलाइन माध्यम से ही जारी किए जाएंगे, इन्हें डाक से नहीं भेजा जाएगा। अभ्यर्थी rsmssb.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।
बोर्ड ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे परीक्षा से पूर्व दिशा-निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और किसी भी प्रकार की गलत जानकारी या अफवाह से दूर रहें। परीक्षा से संबंधित ताज़ा अपडेट बोर्ड की वेबसाइट और आधिकारिक सूचना माध्यमों से ही प्राप्त करें।
