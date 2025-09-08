Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Vidhan Sabha : राजस्थान विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन, लगाए भजन सरकार होश में आओ के नारे

सत्र की शुरुआत से पहले कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा परिसर में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन किया।

जयपुर

Manish Chaturvedi

Sep 08, 2025

जयपुर। राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र तीन दिन के अवकाश के बाद आज फिर शुरू हुआ है। सुबह 11 बजे प्रश्नकाल से कार्यवाही की शुरुआत हुई। सत्र की शुरुआत से पहले कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा परिसर में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन किया। हाथों में पोस्टर लिए विधायकों ने "भजन सरकार होश में आओ" और "सरकारी जमीनों की चोरी बंद करो" जैसे नारे लगाए।

सत्र के दौरान आज विपक्ष के हंगामे की आशंका बनी हुई है। फसलों के नुकसान और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर कांग्रेस विधायक शून्यकाल में जोरदार सवाल उठा सकते हैं। वहीं सरकार की ओर से आज दो विधेयक पारित होने की संभावना है। मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक और आयुर्विज्ञान संस्थान जयपुर विधेयक पारित हो सकता है।

मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक में अवैध रूप से मछली का शिकार करने पर जुर्माना बढ़ा दिया गया है। पहली बार अपराध करने पर अब 25 हजार रुपए और दोबारा अपराध पर 50 हजार रुपए तक का जुर्माना लगेगा। पहले यह जुर्माना मात्र 500 से 1000 रुपए तक था। सरकार का दावा है कि इससे अवैध शिकार पर रोक लगेगी।

ये भी पढ़ें

जयपुर में स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप, परिजन घबराकर पहुंचे स्कूल, मौके पर डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्ता
जयपुर
PATRIKA PHOTO

सदर में आज कार्यवाही के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा से खाद और मिलावट को लेकर सवाल किए। जूली ने पूछा कि फैक्ट्रियों पर छापों के बावजूद कितने लोगों को जेल भेजा गया ? इस पर कृषि मंत्री ने जवाब दिया कि दो कंपनियों के गोदाम सील किए गए हैं और विपक्ष का भी सहयोग अपेक्षित है।

कृषि मंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में यूरिया की कोई कमी नहीं है। भरतपुर सहित सभी जिलों में पर्याप्त खाद उपलब्ध है। हालांकि डीएपी की थोड़ी कमी जरूर बनी हुई है, जिसका कारण यूक्रेन युद्ध और वैश्विक हालात बताए गए। उन्होंने कहा कि कालाबाजारी करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और जहां भी शिकायत मिलेगी, वहां तुरंत कार्रवाई की जाएगी। सत्र में विपक्ष-सरकार के बीच तीखी बहस जारी रहने के आसार हैं।

ये भी पढ़ें

जयपुर में बारिश के कारण हादसा : कॉलेज बस घुमाव पर पलटी, आधा दर्जन छात्राएं घायल
जयपुर
वायरल वीडियो से बनाई गई तस्वीर

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

08 Sept 2025 11:46 am

Published on:

08 Sept 2025 11:45 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Vidhan Sabha : राजस्थान विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन, लगाए भजन सरकार होश में आओ के नारे

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.