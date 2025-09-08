Rajasthan Vidhan Sabha : राजस्थान विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन, लगाए भजन सरकार होश में आओ के नारे

कृषि मंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में यूरिया की कोई कमी नहीं है। भरतपुर सहित सभी जिलों में पर्याप्त खाद उपलब्ध है। हालांकि डीएपी की थोड़ी कमी जरूर बनी हुई है, जिसका कारण यूक्रेन युद्ध और वैश्विक हालात बताए गए। उन्होंने कहा कि कालाबाजारी करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और जहां भी शिकायत मिलेगी, वहां तुरंत कार्रवाई की जाएगी। सत्र में विपक्ष-सरकार के बीच तीखी बहस जारी रहने के आसार हैं।