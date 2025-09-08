Rajasthan Vidhan Sabha: तीन दिन में आएंगे ये चार विधेयक, जानें क्यों है खास?

गैर-जमानती अपराध और सख्त सजाएं: राजस्थान विधिविरुद्ध धर्म-संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 को सरकार जनहित में ऐतिहासिक बता रही है। इसमें जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए कठोर दंड, भारी जुर्माने और संस्थागत नियंत्रण का प्रावधान है।

विधेयक के प्रमुख प्रावधान: जबरन धर्मांतरणः बल, धोखा, प्रलोभन, ऑनलाइन याचना, विवाह के नाम पर धर्म परिवर्तन।

सजा और जुर्मानाः सामान्य प्रकरण- 7 से 14 साल कैद व 5 लाख रुपए जुर्माना। नाबालिग, महिला व एससी-एसटी के मामले में 10 से 20 साल व 10 लाख रुपए। सामूहिक धर्मांतरण पर उम्रकैद व 25 लाख रुपए तक जुर्माना।

सूचनाः धर्म बदलने पर 90 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को एवं धर्माचार्य को 60 दिन पहले बताना अनिवार्य।

मुआवजाः पीड़ित को 10 लाख रुपए तक क्षतिपूर्ति।

विवाह-संपत्तिः लव जिहाद अवैध, संपत्ति जब्त।

संस्थाएंः एनजीओ का पंजीयन रद्द, 1 करोड़ तक जुर्माना।

कानूनी स्थिति: सभी अपराध संज्ञेय व गैर-जमानती, सेशन कोर्ट में।