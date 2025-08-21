Rajasthan: स्कूल के सिलेबस में जुड़ेगा मतदाता जागरूकता का पाठ, शिक्षा और निर्वाचन विभाग के मध्य अगले सप्ताह एमओयू

राजस्थान में स्कूली शिक्षा में अब बच्चे मतदाता जागरूकता का पाठ भी पढ़ेंगे। शिक्षा विभाग और निर्वाचन विभाग के मध्य जल्द ही एमओयू होने वाला है। माना जा रहा है कि अगले सप्ताह इलेक्टोरल लिट्रेसी क्लब की गतिविधियों को लेकर दोनों विभागों के बीच एमओयू होगा। जिसमें बच्चों को मतदाता जागरूकता को लेकर पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।
मिली जानकारी के अनुसार स्कूली शिक्षा के सिलेबस में मतदाता जागरूकता को लेकर शामिल करने का निर्णय लिया गया है। पहले चरण में उच्च प्राथमिक और उसके बाद उच्च शिक्षा से भी निर्वाचन विभाग की ओर से एमओयू कर पाठ्य सामग्री सिलेबस में शामिल करना प्रस्तावित है।
इलेक्ट्रोरल गतिविधियों को लेकर प्रस्तावित एमओयू में किसकी क्या भूमिका होगी इसे एमओयू में शामिल किया गया है। सिलेबस में कौनसे बिंदू शामिल होंगे इसका भी एमओयू में उल्लेख किया गया है। जानकारों की मानें तो अगले सप्ताह सचिवालय में शिक्षा विभाग और निर्वाचन विभाग के मध्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में एमओयू होने की संभावना है।
सिलेबस में मतदाता जागरूकता विषय शामिल होने पर स्कूली बच्चों को भी मतदाता अधिकारों को लेकर जानकारी सिलेबस में मिल सकेगी। वहीं दूसरे चरण में उच्च शिक्षा विभाग से भी एमओयू होने पर छात्र छात्राओं को भी पाठ्य सामग्री उपलब्ध हो सकेगी। इसके साथ ही मतदान प्रक्रिया से संबंधित सवालों के जवाब भी छात्रों को मिल सकेंगे।