Rajasthan: स्कूल के सिलेबस में जुड़ेगा मतदाता जागरूकता का पाठ, शिक्षा और निर्वाचन विभाग के मध्य अगले सप्ताह एमओयू

इलेक्ट्रोरल गतिविधियों को लेकर प्रस्तावित एमओयू में किसकी क्या भूमिका होगी इसे एमओयू में शामिल किया गया है। सिलेबस में कौनसे बिंदू शामिल होंगे इसका भी एमओयू में उल्लेख किया गया है। जानकारों की मानें तो अगले सप्ताह सचिवालय में शिक्षा विभाग और निर्वाचन विभाग के मध्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में एमओयू होने की संभावना है।