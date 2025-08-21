Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan: स्कूल के सिलेबस में जुड़ेगा मतदाता जागरूकता का पाठ, शिक्षा और निर्वाचन विभाग के मध्य अगले सप्ताह एमओयू

राजस्थान में स्कूली शिक्षा में अब बच्चे मतदाता जागरूकता का पाठ भी पढ़ेंगे। शिक्षा विभाग और निर्वाचन विभाग के मध्य जल्द ही एमओयू होने वाला है।

जयपुर

Anand Prakash Yadav

Aug 21, 2025

राजस्थान में स्कूली शिक्षा में अब बच्चे मतदाता जागरूकता का पाठ भी पढ़ेंगे। शिक्षा विभाग और निर्वाचन विभाग के मध्य जल्द ही एमओयू होने वाला है। माना जा रहा है कि अगले सप्ताह इलेक्टोरल लिट्रेसी क्लब की गतिविधियों को लेकर दोनों विभागों के बीच एमओयू होगा। जिसमें बच्चों को मतदाता जागरूकता को लेकर पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।

उच्च शिक्षा सिलेबस में भी होगा शामिल

मिली जानकारी के अनुसार स्कूली शिक्षा के सिलेबस में मतदाता जागरूकता को लेकर शामिल करने का निर्णय लिया गया है। पहले चरण में उच्च प्राथमिक और उसके बाद उच्च शिक्षा से भी निर्वाचन विभाग की ओर से एमओयू कर पाठ्य सामग्री सिलेबस में शामिल करना प्रस्तावित है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान के शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही, सिलेबस नया, पाठ पुराना, कक्षा 6 में इस साल 33 जिले ही पढ़ेंगे बच्चे
Patrika Special News
Rajasthan education department Big negligence syllabus is new lessons are old this year class 6 study only 33 districts

किसकी क्या भूमिका, इसका खाका तैयार

इलेक्ट्रोरल गतिविधियों को लेकर प्रस्तावित एमओयू में किसकी क्या भूमिका होगी इसे एमओयू में शामिल किया गया है। सिलेबस में कौनसे बिंदू शामिल होंगे इसका भी एमओयू में उल्लेख किया गया है। जानकारों की मानें तो अगले सप्ताह सचिवालय में शिक्षा विभाग और निर्वाचन विभाग के मध्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में एमओयू होने की संभावना है।

मतदाता अधिका​रों को लेकर बढ़ेगी जागरूकता

सिलेबस में मतदाता जागरूकता विषय शामिल होने पर स्कूली बच्चों को भी मतदाता अधिकारों को लेकर जानकारी सिलेबस में मिल सकेगी। वहीं दूसरे चरण में उच्च शिक्षा विभाग से भी एमओयू होने पर छात्र छात्राओं को भी पाठ्य सामग्री उपलब्ध हो सकेगी। इसके साथ ही मतदान प्रक्रिया से संबंधित सवालों के जवाब भी छात्रों को मिल सकेंगे।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: शिक्षा मंत्री की मंजूरी के बाद स्कूलों के सिलेबस में हुआ बदलाव, अब ये होंगे नई किताबों के नाम
झालावाड़
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

21 Aug 2025 02:43 pm

Published on:

21 Aug 2025 02:42 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: स्कूल के सिलेबस में जुड़ेगा मतदाता जागरूकता का पाठ, शिक्षा और निर्वाचन विभाग के मध्य अगले सप्ताह एमओयू

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.