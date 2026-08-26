Rajasthan Weather Alert: राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम, 27 अगस्त से 2 सितंबर तक जानिए आपके शहर में बारिश होगी या धूप

राजस्थान में मौसम के दो रंग देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ बुधवार को जयपुर में एक घंटे की तेज बारिश से जगह-जगह जलभराव हो गया, तो वहीं अलवर और चित्तौड़गढ़ के बड़ीसादड़ी (35 मिमी) में भी बारिश दर्ज की गई। कोटा के इटावा में नोनेरा-ऐबरा बांध के 3 गेट 5 मीटर तक खोलकर 32 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। जयपुर की लाइफलाइन बीसलपुर बांध का जलस्तर 314.09 आरएल मीटर पहुंच गया है, जिसमें 24 घंटे में 4 सेमी पानी की आवक हुई।