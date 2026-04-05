Rajasthan Weather: राजस्थान में मौसम को लेकर बड़ी खबर, 6 अप्रैल को इन जिलों में बारिश और ​ओले गिरने की चेतावनी जारी

प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और ओलावृष्टि के कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और जयपुर जैसे प्रमुख शहरों में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच गया है। शनिवार को सबसे अधिक तापमान चित्तौड़गढ़ में 35.2 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि अन्य शहरों में दिन में ही ठंडक का अहसास होने लगा। जयपुर में शनिवार दोपहर को आई तेज आंधी के कारण हीदा की मोरी इलाके में एक सदी पुराना पेड़ गिर गया, जिससे वाहनों को नुकसान पहुँचा।