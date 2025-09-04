Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Weather News: राजस्थान में यहां हुई जमकर बारिश, मौसम विभाग नया अलर्ट, जानें कब तक होगी भारी बारिश

राजस्थान में भारी बारिश का दौर अभी जारी है। जयपुर, अजमेर, सीकर, झुंझुनूं और सीकर सहित कई जिलों में गुरुवार को भी तेज बारिश हुई।

जयपुर

kamlesh sharma

Sep 04, 2025

rain in rajasthan
फोटो : वाहिद पठान

जयपुर। राजस्थान में भारी बारिश का दौर अभी जारी है। जयपुर, अजमेर, सीकर, झुंझुनूं और सीकर सहित कई जिलों में गुरुवार को भी तेज बारिश हुई। जयपुर में दोपहर बाद करीब दो इंच बारिश हुई तो अजमेर के बिजयनगर में पांच इंच बारिश हुई। बांध माही बजाज सागर सभी 16 गेट इस सीजन में पहली बार दोपहर 2 बजे खोल दिए गए।

मौसम केन्द्र के अनुसार आगामी 3-4 दिन दक्षिण-पूर्वी भागों के कोटा, उदयपुर संभाग के कुछ भागों में मध्यम से भारी व अति भारी बारिश की संभावना है। वहीं, जयपुर, भरतपुर, अजमेर संभाग के कुछ भागों में माध्यम से कहीं भारी बारिश होने की संभावना है।

केन्द्र के अनुसार पूर्वी भारत के ऊपर बना वेल मार्क लो प्रेशर कमजोर होकर पुनः कम दबाव के क्षेत्र के रूप में उत्तरी छत्तीसगढ़ व एमपी के ऊपर अवस्थित है। इसके आगामी 24 घंटों में आगे बढ़ने की संभावना है। आगामी दिनों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने व जोधपुर संभाग में 5 से 7 सितंबर के दौरान कहीं-कहीं भारी व अतिभारी बारिश होने की संभावना है।

Weather News: राजस्थान में यहां हुई जमकर बारिश, मौसम विभाग नया अलर्ट, जानें कब तक होगी भारी बारिश

