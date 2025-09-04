Weather News: राजस्थान में यहां हुई जमकर बारिश, मौसम विभाग नया अलर्ट, जानें कब तक होगी भारी बारिश

भीलवाड़ा जिले के कजोड़पुरा गांव में गुरुवार को बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से खेत में पेड़ के नीचे खड़े एक बुजुर्ग की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कजोड़पुरा (आमल्दा) निवासी रामदेव (77) पुत्र कजोड़ कुम्हार खेत पर मवेशी लेने गया था। वह छाता लेकर पेड़ के नीचे खड़ा था, तभी आकाशीय बिजली रामदेव पर जा गिरी, रामदेव की मौके पर ही मौत हो गई। बिजली की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण व परिजन मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शाम को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन को सौंप दिया।