Weather News: राजस्थान में यहां हुई जमकर बारिश, मौसम विभाग नया अलर्ट, जानें कब तक होगी भारी बारिश

जयपुर। राजस्थान में भारी बारिश का दौर अभी जारी है। जयपुर, अजमेर, सीकर, झुंझुनूं और सीकर सहित कई जिलों में गुरुवार को भी तेज बारिश हुई। जयपुर में दोपहर बाद करीब दो इंच बारिश हुई तो अजमेर के बिजयनगर में पांच इंच बारिश हुई। बांध माही बजाज सागर सभी 16 गेट इस सीजन में पहली बार दोपहर 2 बजे खोल दिए गए।
मौसम केन्द्र के अनुसार आगामी 3-4 दिन दक्षिण-पूर्वी भागों के कोटा, उदयपुर संभाग के कुछ भागों में मध्यम से भारी व अति भारी बारिश की संभावना है। वहीं, जयपुर, भरतपुर, अजमेर संभाग के कुछ भागों में माध्यम से कहीं भारी बारिश होने की संभावना है।
केन्द्र के अनुसार पूर्वी भारत के ऊपर बना वेल मार्क लो प्रेशर कमजोर होकर पुनः कम दबाव के क्षेत्र के रूप में उत्तरी छत्तीसगढ़ व एमपी के ऊपर अवस्थित है। इसके आगामी 24 घंटों में आगे बढ़ने की संभावना है। आगामी दिनों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने व जोधपुर संभाग में 5 से 7 सितंबर के दौरान कहीं-कहीं भारी व अतिभारी बारिश होने की संभावना है।
बांसवाड़ा में राजस्थान के दूसरे सबसे बड़े बांध माही बजाज सागर सभी 16 गेट इस सीजन में पहली बार गुरुवार दोपहर 2 बजे खोल दिए गए। दोपहर छह गेट 4 मीटर, छह गेट साढ़े तीन मीटर तथा चार गेट दो-दो मीटर खुले। उस वक्त 2,82816 क्यूसेक पानी की आवक हो रही थी और इतना ही पानी छोड़ा जा रहा था, लेकिन शाम तक आवक घटकर 170613 क्यूसेक रह गई, तो सभी 16 गेट दो-दो मीटर खुले रखे गए।
अजमेर में घनघोर घटाएं झमाझम बरसीं। कई जगह सड़कों-चौराहों पर पानी भर गया। नाले और नालियों में तेज बहाव रहा। बरसात से जनजीवन प्रभावित हुआ। दिनभर रुक-रुक कर बरसात होने और हवा चलने से मौसम में ठंडक रही। मौसम विभाग ने शाम 5.30 बजे तक 44.2 मिलीमीटर (पौने दो इंच) बरसात दर्ज की।
झालावाड़ जिले में गुरुवार को रिमझिम बारिश का दौर जारी रहा। कालीसिंध बांध के दो गेट खोलकर 23 हजार 131 और भीमसागर बांध 2 गेट से करीब 4800 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। बारां जिले के कई मांगरोल क्षेत्र में गुरुवार को सुबह मामूली बरसात हुई। वहीं बूंदी जिले में भी कई जगह बरसात हुई। लाखेरी के पास मेज नदी की पुलिया से आवागमन शुरू हो गया।
भीलवाड़ा जिले के कजोड़पुरा गांव में गुरुवार को बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से खेत में पेड़ के नीचे खड़े एक बुजुर्ग की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कजोड़पुरा (आमल्दा) निवासी रामदेव (77) पुत्र कजोड़ कुम्हार खेत पर मवेशी लेने गया था। वह छाता लेकर पेड़ के नीचे खड़ा था, तभी आकाशीय बिजली रामदेव पर जा गिरी, रामदेव की मौके पर ही मौत हो गई। बिजली की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण व परिजन मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शाम को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन को सौंप दिया।